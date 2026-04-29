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HCRB: Hartford Core Bond ETF

34.54 USD 0.06 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HCRB за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.51, а максимальная — 34.56.

Следите за динамикой Hartford Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HCRB сегодня?

Hartford Core Bond ETF (HCRB) сегодня оценивается на уровне 34.54. Инструмент торгуется в пределах 34.51 - 34.56, вчерашнее закрытие составило 34.60, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HCRB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Core Bond ETF?

Hartford Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 34.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.65% и USD. Отслеживайте движения HCRB на графике в реальном времени.

Как купить акции HCRB?

Вы можете купить акции Hartford Core Bond ETF (HCRB) по текущей цене 34.54. Ордера обычно размещаются около 34.54 или 34.84, тогда как 45 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HCRB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HCRB?

Инвестирование в Hartford Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 34.35 - 35.99 и текущей цены 34.54. Многие сравнивают 0.23% и -3.22% перед размещением ордеров на 34.54 или 34.84. Изучайте ежедневные изменения цены HCRB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford Core Bond ETF?

Самая высокая цена Hartford Core Bond ETF (HCRB) за последний год составила 35.99. Акции заметно колебались в пределах 34.35 - 35.99, сравнение с 34.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Core Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford Core Bond ETF?

Самая низкая цена Hartford Core Bond ETF (HCRB) за год составила 34.35. Сравнение с текущими 34.54 и 34.35 - 35.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HCRB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HCRB?

В прошлом Hartford Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.60 и -1.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.51 34.56
Годовой диапазон
34.35 35.99
Предыдущее закрытие
34.60
Open
34.51
Bid
34.54
Ask
34.84
Low
34.51
High
34.56
Объем
45
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.23%
6-месячное изменение
-3.22%
Годовое изменение
-1.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%