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HCRB: Hartford Core Bond ETF

34.52 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HCRB汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点34.49和高点34.52进行交易。

关注Hartford Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HCRB新闻

常见问题解答

HCRB股票今天的价格是多少？

Hartford Core Bond ETF股票今天的定价为34.52。它在34.49 - 34.52范围内交易，昨天的收盘价为34.54，交易量达到24。HCRB的实时价格图表显示了这些更新。

Hartford Core Bond ETF股票是否支付股息？

Hartford Core Bond ETF目前的价值为34.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.71%和USD。实时查看图表以跟踪HCRB走势。

如何购买HCRB股票？

您可以以34.52的当前价格购买Hartford Core Bond ETF股票。订单通常设置在34.52或34.82附近，而24和0.00%显示市场活动。立即关注HCRB的实时图表更新。

如何投资HCRB股票？

投资Hartford Core Bond ETF需要考虑年度范围34.35 - 35.99和当前价格34.52。许多人在以34.52或34.82下订单之前，会比较0.17%和。实时查看HCRB价格图表，了解每日变化。

Hartford Core Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hartford Core Bond ETF的最高价格是35.99。在34.35 - 35.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Core Bond ETF的绩效。

Hartford Core Bond ETF股票的最低价格是多少？

Hartford Core Bond ETF（HCRB）的最低价格为34.35。将其与当前的34.52和34.35 - 35.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HCRB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HCRB股票是什么时候拆分的？

Hartford Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.54和-1.71%中可见。

日范围
34.49 34.52
年范围
34.35 35.99
前一天收盘价
34.54
开盘价
34.52
卖价
34.52
买价
34.82
最低价
34.49
最高价
34.52
交易量
24
日变化
-0.06%
月变化
0.17%
6个月变化
-3.28%
年变化
-1.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%