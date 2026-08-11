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HCHL: Happy City Holdings Ltd
Курс HCHL за сегодня изменился на -2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.81, а максимальная — 4.14.
Следите за динамикой Happy City Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HCHL сегодня?
Happy City Holdings Ltd (HCHL) сегодня оценивается на уровне 3.96. Инструмент торгуется в пределах 3.81 - 4.14, вчерашнее закрытие составило 4.06, а торговый объем достиг 669. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HCHL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Happy City Holdings Ltd?
Happy City Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 3.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.99% и USD. Отслеживайте движения HCHL на графике в реальном времени.
Как купить акции HCHL?
Вы можете купить акции Happy City Holdings Ltd (HCHL) по текущей цене 3.96. Ордера обычно размещаются около 3.96 или 4.26, тогда как 669 и -1.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HCHL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HCHL?
Инвестирование в Happy City Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.80 - 5.78 и текущей цены 3.96. Многие сравнивают -2.22% и 1.28% перед размещением ордеров на 3.96 или 4.26. Изучайте ежедневные изменения цены HCHL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Happy City Holdings Ltd?
Самая высокая цена Happy City Holdings Ltd (HCHL) за последний год составила 5.78. Акции заметно колебались в пределах 0.80 - 5.78, сравнение с 4.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Happy City Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Happy City Holdings Ltd?
Самая низкая цена Happy City Holdings Ltd (HCHL) за год составила 0.80. Сравнение с текущими 3.96 и 0.80 - 5.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HCHL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HCHL?
В прошлом Happy City Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.06 и -23.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.06
- Open
- 4.04
- Bid
- 3.96
- Ask
- 4.26
- Low
- 3.81
- High
- 4.14
- Объем
- 669
- Дневное изменение
- -2.46%
- Месячное изменение
- -2.22%
- 6-месячное изменение
- 1.28%
- Годовое изменение
- -23.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%