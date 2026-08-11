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HCHL: Happy City Holdings Ltd

3.96 USD 0.10 (2.46%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HCHL за сегодня изменился на -2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.81, а максимальная — 4.14.

Следите за динамикой Happy City Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HCHL сегодня?

Happy City Holdings Ltd (HCHL) сегодня оценивается на уровне 3.96. Инструмент торгуется в пределах 3.81 - 4.14, вчерашнее закрытие составило 4.06, а торговый объем достиг 669. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HCHL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Happy City Holdings Ltd?

Happy City Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 3.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.99% и USD. Отслеживайте движения HCHL на графике в реальном времени.

Как купить акции HCHL?

Вы можете купить акции Happy City Holdings Ltd (HCHL) по текущей цене 3.96. Ордера обычно размещаются около 3.96 или 4.26, тогда как 669 и -1.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HCHL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HCHL?

Инвестирование в Happy City Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.80 - 5.78 и текущей цены 3.96. Многие сравнивают -2.22% и 1.28% перед размещением ордеров на 3.96 или 4.26. Изучайте ежедневные изменения цены HCHL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Happy City Holdings Ltd?

Самая высокая цена Happy City Holdings Ltd (HCHL) за последний год составила 5.78. Акции заметно колебались в пределах 0.80 - 5.78, сравнение с 4.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Happy City Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Happy City Holdings Ltd?

Самая низкая цена Happy City Holdings Ltd (HCHL) за год составила 0.80. Сравнение с текущими 3.96 и 0.80 - 5.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HCHL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HCHL?

В прошлом Happy City Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.06 и -23.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.81 4.14
Годовой диапазон
0.80 5.78
Предыдущее закрытие
4.06
Open
4.04
Bid
3.96
Ask
4.26
Low
3.81
High
4.14
Объем
669
Дневное изменение
-2.46%
Месячное изменение
-2.22%
6-месячное изменение
1.28%
Годовое изменение
-23.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%