报价部分
货币 / HCHL
回到股票

HCHL: Happy City Holdings Ltd

3.96 USD 0.10 (2.46%)
版块: 消费类周期性 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HCHL汇率已更改-2.46%。当日，交易品种以低点3.81和高点4.14进行交易。

关注Happy City Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HCHL股票今天的价格是多少？

Happy City Holdings Ltd股票今天的定价为3.96。它在3.81 - 4.14范围内交易，昨天的收盘价为4.06，交易量达到669。HCHL的实时价格图表显示了这些更新。

Happy City Holdings Ltd股票是否支付股息？

Happy City Holdings Ltd目前的价值为3.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.99%和USD。实时查看图表以跟踪HCHL走势。

如何购买HCHL股票？

您可以以3.96的当前价格购买Happy City Holdings Ltd股票。订单通常设置在3.96或4.26附近，而669和-1.98%显示市场活动。立即关注HCHL的实时图表更新。

如何投资HCHL股票？

投资Happy City Holdings Ltd需要考虑年度范围0.80 - 5.78和当前价格3.96。许多人在以3.96或4.26下订单之前，会比较-2.22%和。实时查看HCHL价格图表，了解每日变化。

Happy City Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Happy City Holdings Ltd的最高价格是5.78。在0.80 - 5.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Happy City Holdings Ltd的绩效。

Happy City Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

Happy City Holdings Ltd（HCHL）的最低价格为0.80。将其与当前的3.96和0.80 - 5.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HCHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HCHL股票是什么时候拆分的？

Happy City Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.06和-23.99%中可见。

日范围
3.81 4.14
年范围
0.80 5.78
前一天收盘价
4.06
开盘价
4.04
卖价
3.96
买价
4.26
最低价
3.81
最高价
4.14
交易量
669
日变化
-2.46%
月变化
-2.22%
6个月变化
1.28%
年变化
-23.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%