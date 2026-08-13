HCHL: Happy City Holdings Ltd
今日HCHL汇率已更改-2.46%。当日，交易品种以低点3.81和高点4.14进行交易。
关注Happy City Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HCHL股票今天的价格是多少？
Happy City Holdings Ltd股票今天的定价为3.96。它在3.81 - 4.14范围内交易，昨天的收盘价为4.06，交易量达到669。HCHL的实时价格图表显示了这些更新。
Happy City Holdings Ltd股票是否支付股息？
Happy City Holdings Ltd目前的价值为3.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.99%和USD。实时查看图表以跟踪HCHL走势。
如何购买HCHL股票？
您可以以3.96的当前价格购买Happy City Holdings Ltd股票。订单通常设置在3.96或4.26附近，而669和-1.98%显示市场活动。立即关注HCHL的实时图表更新。
如何投资HCHL股票？
投资Happy City Holdings Ltd需要考虑年度范围0.80 - 5.78和当前价格3.96。许多人在以3.96或4.26下订单之前，会比较-2.22%和。实时查看HCHL价格图表，了解每日变化。
Happy City Holdings Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Happy City Holdings Ltd的最高价格是5.78。在0.80 - 5.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Happy City Holdings Ltd的绩效。
Happy City Holdings Ltd股票的最低价格是多少？
Happy City Holdings Ltd（HCHL）的最低价格为0.80。将其与当前的3.96和0.80 - 5.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HCHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HCHL股票是什么时候拆分的？
Happy City Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.06和-23.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.06
- 开盘价
- 4.04
- 卖价
- 3.96
- 买价
- 4.26
- 最低价
- 3.81
- 最高价
- 4.14
- 交易量
- 669
- 日变化
- -2.46%
- 月变化
- -2.22%
- 6个月变化
- 1.28%
- 年变化
- -23.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%