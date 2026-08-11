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HACQ: HCM IV Acquisition Corp.

10.06 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HACQ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.06, а максимальная — 10.06.

Следите за динамикой HCM IV Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HACQ сегодня?

HCM IV Acquisition Corp. (HACQ) сегодня оценивается на уровне 10.06. Инструмент торгуется в пределах 10.06 - 10.06, вчерашнее закрытие составило 10.06, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HACQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям HCM IV Acquisition Corp.?

HCM IV Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.60% и USD. Отслеживайте движения HACQ на графике в реальном времени.

Как купить акции HACQ?

Вы можете купить акции HCM IV Acquisition Corp. (HACQ) по текущей цене 10.06. Ордера обычно размещаются около 10.06 или 10.36, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HACQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HACQ?

Инвестирование в HCM IV Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.86 - 10.09 и текущей цены 10.06. Многие сравнивают 0.30% и 0.60% перед размещением ордеров на 10.06 или 10.36. Изучайте ежедневные изменения цены HACQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции HCM IV Acquisition Corp.?

Самая высокая цена HCM IV Acquisition Corp. (HACQ) за последний год составила 10.09. Акции заметно колебались в пределах 9.86 - 10.09, сравнение с 10.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику HCM IV Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции HCM IV Acquisition Corp.?

Самая низкая цена HCM IV Acquisition Corp. (HACQ) за год составила 9.86. Сравнение с текущими 10.06 и 9.86 - 10.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HACQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HACQ?

В прошлом HCM IV Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.06 и 0.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.06 10.06
Годовой диапазон
9.86 10.09
Предыдущее закрытие
10.06
Open
10.06
Bid
10.06
Ask
10.36
Low
10.06
High
10.06
Объем
4
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
0.60%
Годовое изменение
0.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%