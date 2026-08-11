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GXUS: Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter
Курс GXUS за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.26, а максимальная — 64.26.
Следите за динамикой Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GXUS сегодня?
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter (GXUS) сегодня оценивается на уровне 64.26. Инструмент торгуется в пределах 64.26 - 64.26, вчерашнее закрытие составило 64.51, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter?
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter в настоящее время оценивается в 64.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.00% и USD. Отслеживайте движения GXUS на графике в реальном времени.
Как купить акции GXUS?
Вы можете купить акции Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter (GXUS) по текущей цене 64.26. Ордера обычно размещаются около 64.26 или 64.56, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GXUS?
Инвестирование в Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter предполагает учет годового диапазона 51.41 - 64.51 и текущей цены 64.26. Многие сравнивают 0.06% и 6.02% перед размещением ордеров на 64.26 или 64.56. Изучайте ежедневные изменения цены GXUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter?
Самая высокая цена Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter (GXUS) за последний год составила 64.51. Акции заметно колебались в пределах 51.41 - 64.51, сравнение с 64.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter?
Самая низкая цена Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter (GXUS) за год составила 51.41. Сравнение с текущими 64.26 и 51.41 - 64.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GXUS?
В прошлом Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.51 и 25.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.51
- Open
- 64.26
- Bid
- 64.26
- Ask
- 64.56
- Low
- 64.26
- High
- 64.26
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- 6.02%
- Годовое изменение
- 25.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%