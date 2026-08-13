GXUS: Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter
今日GXUS汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点64.47和高点64.47进行交易。
关注Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
GXUS股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter股票今天的定价为64.47。它在64.47 - 64.47范围内交易，昨天的收盘价为64.26，交易量达到1。GXUS的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter股票是否支付股息？
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter目前的价值为64.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.40%和USD。实时查看图表以跟踪GXUS走势。
如何购买GXUS股票？
您可以以64.47的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter股票。订单通常设置在64.47或64.77附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GXUS的实时图表更新。
如何投资GXUS股票？
投资Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter需要考虑年度范围51.41 - 64.51和当前价格64.47。许多人在以64.47或64.77下订单之前，会比较0.39%和。实时查看GXUS价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter的最高价格是64.51。在51.41 - 64.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter的绩效。
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter（GXUS）的最低价格为51.41。将其与当前的64.47和51.41 - 64.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GXUS股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.26和25.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 64.26
- 开盘价
- 64.47
- 卖价
- 64.47
- 买价
- 64.77
- 最低价
- 64.47
- 最高价
- 64.47
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 0.39%
- 6个月变化
- 6.37%
- 年变化
- 25.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%