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GXUS: Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter

64.47 USD 0.21 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GXUS汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点64.47和高点64.47进行交易。

关注Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GXUS股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter股票今天的定价为64.47。它在64.47 - 64.47范围内交易，昨天的收盘价为64.26，交易量达到1。GXUS的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter股票是否支付股息？

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter目前的价值为64.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.40%和USD。实时查看图表以跟踪GXUS走势。

如何购买GXUS股票？

您可以以64.47的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter股票。订单通常设置在64.47或64.77附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GXUS的实时图表更新。

如何投资GXUS股票？

投资Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter需要考虑年度范围51.41 - 64.51和当前价格64.47。许多人在以64.47或64.77下订单之前，会比较0.39%和。实时查看GXUS价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter的最高价格是64.51。在51.41 - 64.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter的绩效。

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter（GXUS）的最低价格为51.41。将其与当前的64.47和51.41 - 64.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GXUS股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs ETF Trust II Goldman Sachs MarketBeta Total Inter历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.26和25.40%中可见。

日范围
64.47 64.47
年范围
51.41 64.51
前一天收盘价
64.26
开盘价
64.47
卖价
64.47
买价
64.77
最低价
64.47
最高价
64.47
交易量
1
日变化
0.33%
月变化
0.39%
6个月变化
6.37%
年变化
25.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%