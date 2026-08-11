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GVLE: Goldman Sachs Value Opportunities ETF

49.56 USD 0.15 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GVLE за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.45, а максимальная — 49.58.

Следите за динамикой Goldman Sachs Value Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GVLE сегодня?

Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) сегодня оценивается на уровне 49.56. Инструмент торгуется в пределах 49.45 - 49.58, вчерашнее закрытие составило 49.41, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GVLE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Value Opportunities ETF?

Goldman Sachs Value Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 49.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.34% и USD. Отслеживайте движения GVLE на графике в реальном времени.

Как купить акции GVLE?

Вы можете купить акции Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) по текущей цене 49.56. Ордера обычно размещаются около 49.56 или 49.86, тогда как 10 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GVLE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GVLE?

Инвестирование в Goldman Sachs Value Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 38.78 - 49.69 и текущей цены 49.56. Многие сравнивают 1.54% и 19.19% перед размещением ордеров на 49.56 или 49.86. Изучайте ежедневные изменения цены GVLE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Value Opportunities ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) за последний год составила 49.69. Акции заметно колебались в пределах 38.78 - 49.69, сравнение с 49.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Value Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Value Opportunities ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) за год составила 38.78. Сравнение с текущими 49.56 и 38.78 - 49.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GVLE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GVLE?

В прошлом Goldman Sachs Value Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.41 и 25.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.45 49.58
Годовой диапазон
38.78 49.69
Предыдущее закрытие
49.41
Open
49.48
Bid
49.56
Ask
49.86
Low
49.45
High
49.58
Объем
10
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
1.54%
6-месячное изменение
19.19%
Годовое изменение
25.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%