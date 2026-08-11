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GVLE: Goldman Sachs Value Opportunities ETF
Курс GVLE за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.45, а максимальная — 49.58.
Следите за динамикой Goldman Sachs Value Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GVLE сегодня?
Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) сегодня оценивается на уровне 49.56. Инструмент торгуется в пределах 49.45 - 49.58, вчерашнее закрытие составило 49.41, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GVLE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Value Opportunities ETF?
Goldman Sachs Value Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 49.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.34% и USD. Отслеживайте движения GVLE на графике в реальном времени.
Как купить акции GVLE?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) по текущей цене 49.56. Ордера обычно размещаются около 49.56 или 49.86, тогда как 10 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GVLE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GVLE?
Инвестирование в Goldman Sachs Value Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 38.78 - 49.69 и текущей цены 49.56. Многие сравнивают 1.54% и 19.19% перед размещением ордеров на 49.56 или 49.86. Изучайте ежедневные изменения цены GVLE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Value Opportunities ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) за последний год составила 49.69. Акции заметно колебались в пределах 38.78 - 49.69, сравнение с 49.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Value Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Value Opportunities ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) за год составила 38.78. Сравнение с текущими 49.56 и 38.78 - 49.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GVLE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GVLE?
В прошлом Goldman Sachs Value Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.41 и 25.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.41
- Open
- 49.48
- Bid
- 49.56
- Ask
- 49.86
- Low
- 49.45
- High
- 49.58
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 1.54%
- 6-месячное изменение
- 19.19%
- Годовое изменение
- 25.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%