GVLE: Goldman Sachs Value Opportunities ETF
今日GVLE汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点49.54和高点49.63进行交易。
关注Goldman Sachs Value Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GVLE股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Value Opportunities ETF股票今天的定价为49.62。它在49.54 - 49.63范围内交易，昨天的收盘价为49.56，交易量达到4。GVLE的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Value Opportunities ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs Value Opportunities ETF目前的价值为49.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.49%和USD。实时查看图表以跟踪GVLE走势。
如何购买GVLE股票？
您可以以49.62的当前价格购买Goldman Sachs Value Opportunities ETF股票。订单通常设置在49.62或49.92附近，而4和0.16%显示市场活动。立即关注GVLE的实时图表更新。
如何投资GVLE股票？
投资Goldman Sachs Value Opportunities ETF需要考虑年度范围38.78 - 49.69和当前价格49.62。许多人在以49.62或49.92下订单之前，会比较1.66%和。实时查看GVLE价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Value Opportunities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Value Opportunities ETF的最高价格是49.69。在38.78 - 49.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Value Opportunities ETF的绩效。
Goldman Sachs Value Opportunities ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Value Opportunities ETF（GVLE）的最低价格为38.78。将其与当前的49.62和38.78 - 49.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GVLE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GVLE股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Value Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.56和25.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.56
- 开盘价
- 49.54
- 卖价
- 49.62
- 买价
- 49.92
- 最低价
- 49.54
- 最高价
- 49.63
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 1.66%
- 6个月变化
- 19.34%
- 年变化
- 25.49%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%