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GVLE: Goldman Sachs Value Opportunities ETF

49.62 USD 0.06 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GVLE汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点49.54和高点49.63进行交易。

关注Goldman Sachs Value Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GVLE股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Value Opportunities ETF股票今天的定价为49.62。它在49.54 - 49.63范围内交易，昨天的收盘价为49.56，交易量达到4。GVLE的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Value Opportunities ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Value Opportunities ETF目前的价值为49.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.49%和USD。实时查看图表以跟踪GVLE走势。

如何购买GVLE股票？

您可以以49.62的当前价格购买Goldman Sachs Value Opportunities ETF股票。订单通常设置在49.62或49.92附近，而4和0.16%显示市场活动。立即关注GVLE的实时图表更新。

如何投资GVLE股票？

投资Goldman Sachs Value Opportunities ETF需要考虑年度范围38.78 - 49.69和当前价格49.62。许多人在以49.62或49.92下订单之前，会比较1.66%和。实时查看GVLE价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Value Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Value Opportunities ETF的最高价格是49.69。在38.78 - 49.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Value Opportunities ETF的绩效。

Goldman Sachs Value Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Value Opportunities ETF（GVLE）的最低价格为38.78。将其与当前的49.62和38.78 - 49.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GVLE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GVLE股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Value Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.56和25.49%中可见。

日范围
49.54 49.63
年范围
38.78 49.69
前一天收盘价
49.56
开盘价
49.54
卖价
49.62
买价
49.92
最低价
49.54
最高价
49.63
交易量
4
日变化
0.12%
月变化
1.66%
6个月变化
19.34%
年变化
25.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%