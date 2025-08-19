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GSST: Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
Курс GSST за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.44, а максимальная — 50.45.
Следите за динамикой Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GSST сегодня?
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) сегодня оценивается на уровне 50.44. Инструмент торгуется в пределах 50.44 - 50.45, вчерашнее закрытие составило 50.44, а торговый объем достиг 175. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF?
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.36% и USD. Отслеживайте движения GSST на графике в реальном времени.
Как купить акции GSST?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) по текущей цене 50.44. Ордера обычно размещаются около 50.44 или 50.74, тогда как 175 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GSST?
Инвестирование в Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.38 - 50.70 и текущей цены 50.44. Многие сравнивают 0.08% и -0.12% перед размещением ордеров на 50.44 или 50.74. Изучайте ежедневные изменения цены GSST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) за последний год составила 50.70. Акции заметно колебались в пределах 50.38 - 50.70, сравнение с 50.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) за год составила 50.38. Сравнение с текущими 50.44 и 50.38 - 50.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GSST?
В прошлом Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.44 и -0.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.44
- Open
- 50.44
- Bid
- 50.44
- Ask
- 50.74
- Low
- 50.44
- High
- 50.45
- Объем
- 175
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -0.12%
- Годовое изменение
- -0.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%