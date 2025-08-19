GSST: Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
今日GSST汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点50.45和高点50.46进行交易。
关注Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GSST股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF股票今天的定价为50.45。它在50.45 - 50.46范围内交易，昨天的收盘价为50.44，交易量达到176。GSST的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF目前的价值为50.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.34%和USD。实时查看图表以跟踪GSST走势。
如何购买GSST股票？
您可以以50.45的当前价格购买Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF股票。订单通常设置在50.45或50.75附近，而176和0.00%显示市场活动。立即关注GSST的实时图表更新。
如何投资GSST股票？
投资Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF需要考虑年度范围50.38 - 50.70和当前价格50.45。许多人在以50.45或50.75下订单之前，会比较0.10%和。实时查看GSST价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的最高价格是50.70。在50.38 - 50.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的绩效。
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF（GSST）的最低价格为50.38。将其与当前的50.45和50.38 - 50.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GSST股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.44和-0.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.44
- 开盘价
- 50.45
- 卖价
- 50.45
- 买价
- 50.75
- 最低价
- 50.45
- 最高价
- 50.46
- 交易量
- 176
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- -0.10%
- 年变化
- -0.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%