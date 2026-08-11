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GSKH: GSK plc ADRhedged

72.03 USD 2.23 (3.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GSKH за сегодня изменился на -3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.87, а максимальная — 72.03.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GSKH сегодня?

GSK plc ADRhedged (GSKH) сегодня оценивается на уровне 72.03. Инструмент торгуется в пределах 71.87 - 72.03, вчерашнее закрытие составило 74.26, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSKH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GSK plc ADRhedged?

GSK plc ADRhedged в настоящее время оценивается в 72.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.05% и USD. Отслеживайте движения GSKH на графике в реальном времени.

Как купить акции GSKH?

Вы можете купить акции GSK plc ADRhedged (GSKH) по текущей цене 72.03. Ордера обычно размещаются около 72.03 или 72.33, тогда как 5 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSKH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GSKH?

Инвестирование в GSK plc ADRhedged предполагает учет годового диапазона 69.46 - 83.86 и текущей цены 72.03. Многие сравнивают -4.05% и -14.05% перед размещением ордеров на 72.03 или 72.33. Изучайте ежедневные изменения цены GSKH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GSK plc ADRhedged?

Самая высокая цена GSK plc ADRhedged (GSKH) за последний год составила 83.86. Акции заметно колебались в пределах 69.46 - 83.86, сравнение с 74.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GSK plc ADRhedged на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GSK plc ADRhedged?

Самая низкая цена GSK plc ADRhedged (GSKH) за год составила 69.46. Сравнение с текущими 72.03 и 69.46 - 83.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSKH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GSKH?

В прошлом GSK plc ADRhedged проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.26 и -14.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
71.87 72.03
Годовой диапазон
69.46 83.86
Предыдущее закрытие
74.26
Open
71.87
Bid
72.03
Ask
72.33
Low
71.87
High
72.03
Объем
5
Дневное изменение
-3.00%
Месячное изменение
-4.05%
6-месячное изменение
-14.05%
Годовое изменение
-14.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%