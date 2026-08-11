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GSKH: GSK plc ADRhedged
Курс GSKH за сегодня изменился на -3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.87, а максимальная — 72.03.
Следите за динамикой GSK plc ADRhedged. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GSKH сегодня?
GSK plc ADRhedged (GSKH) сегодня оценивается на уровне 72.03. Инструмент торгуется в пределах 71.87 - 72.03, вчерашнее закрытие составило 74.26, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSKH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GSK plc ADRhedged?
GSK plc ADRhedged в настоящее время оценивается в 72.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.05% и USD. Отслеживайте движения GSKH на графике в реальном времени.
Как купить акции GSKH?
Вы можете купить акции GSK plc ADRhedged (GSKH) по текущей цене 72.03. Ордера обычно размещаются около 72.03 или 72.33, тогда как 5 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSKH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GSKH?
Инвестирование в GSK plc ADRhedged предполагает учет годового диапазона 69.46 - 83.86 и текущей цены 72.03. Многие сравнивают -4.05% и -14.05% перед размещением ордеров на 72.03 или 72.33. Изучайте ежедневные изменения цены GSKH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GSK plc ADRhedged?
Самая высокая цена GSK plc ADRhedged (GSKH) за последний год составила 83.86. Акции заметно колебались в пределах 69.46 - 83.86, сравнение с 74.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GSK plc ADRhedged на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GSK plc ADRhedged?
Самая низкая цена GSK plc ADRhedged (GSKH) за год составила 69.46. Сравнение с текущими 72.03 и 69.46 - 83.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSKH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GSKH?
В прошлом GSK plc ADRhedged проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.26 и -14.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.26
- Open
- 71.87
- Bid
- 72.03
- Ask
- 72.33
- Low
- 71.87
- High
- 72.03
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -3.00%
- Месячное изменение
- -4.05%
- 6-месячное изменение
- -14.05%
- Годовое изменение
- -14.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%