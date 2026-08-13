报价部分
货币 / GSKH
回到股票

GSKH: GSK plc ADRhedged

72.03 USD 2.23 (3.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GSKH汇率已更改-3.00%。当日，交易品种以低点71.87和高点72.03进行交易。

关注GSK plc ADRhedged动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GSKH股票今天的价格是多少？

GSK plc ADRhedged股票今天的定价为72.03。它在71.87 - 72.03范围内交易，昨天的收盘价为74.26，交易量达到5。GSKH的实时价格图表显示了这些更新。

GSK plc ADRhedged股票是否支付股息？

GSK plc ADRhedged目前的价值为72.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.05%和USD。实时查看图表以跟踪GSKH走势。

如何购买GSKH股票？

您可以以72.03的当前价格购买GSK plc ADRhedged股票。订单通常设置在72.03或72.33附近，而5和0.22%显示市场活动。立即关注GSKH的实时图表更新。

如何投资GSKH股票？

投资GSK plc ADRhedged需要考虑年度范围69.46 - 83.86和当前价格72.03。许多人在以72.03或72.33下订单之前，会比较-4.05%和。实时查看GSKH价格图表，了解每日变化。

GSK plc ADRhedged股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GSK plc ADRhedged的最高价格是83.86。在69.46 - 83.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GSK plc ADRhedged的绩效。

GSK plc ADRhedged股票的最低价格是多少？

GSK plc ADRhedged（GSKH）的最低价格为69.46。将其与当前的72.03和69.46 - 83.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSKH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSKH股票是什么时候拆分的？

GSK plc ADRhedged历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.26和-14.05%中可见。

日范围
71.87 72.03
年范围
69.46 83.86
前一天收盘价
74.26
开盘价
71.87
卖价
72.03
买价
72.33
最低价
71.87
最高价
72.03
交易量
5
日变化
-3.00%
月变化
-4.05%
6个月变化
-14.05%
年变化
-14.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%