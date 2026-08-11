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GSGO: Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
Курс GSGO за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.75, а максимальная — 45.06.
Следите за динамикой Goldman Sachs Growth Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
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- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GSGO сегодня?
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) сегодня оценивается на уровне 44.80. Инструмент торгуется в пределах 44.75 - 45.06, вчерашнее закрытие составило 44.98, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSGO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Growth Opportunities ETF?
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 44.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.45% и USD. Отслеживайте движения GSGO на графике в реальном времени.
Как купить акции GSGO?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) по текущей цене 44.80. Ордера обычно размещаются около 44.80 или 45.10, тогда как 38 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSGO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GSGO?
Инвестирование в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 35.01 - 45.62 и текущей цены 44.80. Многие сравнивают 4.67% и 17.09% перед размещением ордеров на 44.80 или 45.10. Изучайте ежедневные изменения цены GSGO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Growth Opportunities ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) за последний год составила 45.62. Акции заметно колебались в пределах 35.01 - 45.62, сравнение с 44.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Growth Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Growth Opportunities ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) за год составила 35.01. Сравнение с текущими 44.80 и 35.01 - 45.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSGO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GSGO?
В прошлом Goldman Sachs Growth Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.98 и 12.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.98
- Open
- 45.06
- Bid
- 44.80
- Ask
- 45.10
- Low
- 44.75
- High
- 45.06
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 4.67%
- 6-месячное изменение
- 17.09%
- Годовое изменение
- 12.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%