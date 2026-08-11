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GSGO: Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

44.80 USD 0.18 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GSGO за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.75, а максимальная — 45.06.

Следите за динамикой Goldman Sachs Growth Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GSGO сегодня?

Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) сегодня оценивается на уровне 44.80. Инструмент торгуется в пределах 44.75 - 45.06, вчерашнее закрытие составило 44.98, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSGO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Growth Opportunities ETF?

Goldman Sachs Growth Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 44.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.45% и USD. Отслеживайте движения GSGO на графике в реальном времени.

Как купить акции GSGO?

Вы можете купить акции Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) по текущей цене 44.80. Ордера обычно размещаются около 44.80 или 45.10, тогда как 38 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSGO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GSGO?

Инвестирование в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 35.01 - 45.62 и текущей цены 44.80. Многие сравнивают 4.67% и 17.09% перед размещением ордеров на 44.80 или 45.10. Изучайте ежедневные изменения цены GSGO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Growth Opportunities ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) за последний год составила 45.62. Акции заметно колебались в пределах 35.01 - 45.62, сравнение с 44.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Growth Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Growth Opportunities ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) за год составила 35.01. Сравнение с текущими 44.80 и 35.01 - 45.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSGO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GSGO?

В прошлом Goldman Sachs Growth Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.98 и 12.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.75 45.06
Годовой диапазон
35.01 45.62
Предыдущее закрытие
44.98
Open
45.06
Bid
44.80
Ask
45.10
Low
44.75
High
45.06
Объем
38
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
4.67%
6-месячное изменение
17.09%
Годовое изменение
12.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%