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GSGO: Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

44.68 USD 0.12 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GSGO汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点44.68和高点45.20进行交易。

关注Goldman Sachs Growth Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GSGO股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Growth Opportunities ETF股票今天的定价为44.68。它在44.68 - 45.20范围内交易，昨天的收盘价为44.80，交易量达到21。GSGO的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Growth Opportunities ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Growth Opportunities ETF目前的价值为44.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.15%和USD。实时查看图表以跟踪GSGO走势。

如何购买GSGO股票？

您可以以44.68的当前价格购买Goldman Sachs Growth Opportunities ETF股票。订单通常设置在44.68或44.98附近，而21和-1.15%显示市场活动。立即关注GSGO的实时图表更新。

如何投资GSGO股票？

投资Goldman Sachs Growth Opportunities ETF需要考虑年度范围35.01 - 45.62和当前价格44.68。许多人在以44.68或44.98下订单之前，会比较4.39%和。实时查看GSGO价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Growth Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Growth Opportunities ETF的最高价格是45.62。在35.01 - 45.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Growth Opportunities ETF的绩效。

Goldman Sachs Growth Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Growth Opportunities ETF（GSGO）的最低价格为35.01。将其与当前的44.68和35.01 - 45.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSGO股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Growth Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.80和12.15%中可见。

日范围
44.68 45.20
年范围
35.01 45.62
前一天收盘价
44.80
开盘价
45.20
卖价
44.68
买价
44.98
最低价
44.68
最高价
45.20
交易量
21
日变化
-0.27%
月变化
4.39%
6个月变化
16.78%
年变化
12.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%