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GRW: TCW Compounders ETF

32.68 USD 0.08 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GRW за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.62, а максимальная — 32.76.

Следите за динамикой TCW Compounders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GRW сегодня?

TCW Compounders ETF (GRW) сегодня оценивается на уровне 32.68. Инструмент торгуется в пределах 32.62 - 32.76, вчерашнее закрытие составило 32.60, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TCW Compounders ETF?

TCW Compounders ETF в настоящее время оценивается в 32.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.01% и USD. Отслеживайте движения GRW на графике в реальном времени.

Как купить акции GRW?

Вы можете купить акции TCW Compounders ETF (GRW) по текущей цене 32.68. Ордера обычно размещаются около 32.68 или 32.98, тогда как 5 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GRW?

Инвестирование в TCW Compounders ETF предполагает учет годового диапазона 26.63 - 33.03 и текущей цены 32.68. Многие сравнивают 2.45% и 10.11% перед размещением ордеров на 32.68 или 32.98. Изучайте ежедневные изменения цены GRW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TCW Compounders ETF?

Самая высокая цена TCW Compounders ETF (GRW) за последний год составила 33.03. Акции заметно колебались в пределах 26.63 - 33.03, сравнение с 32.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TCW Compounders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TCW Compounders ETF?

Самая низкая цена TCW Compounders ETF (GRW) за год составила 26.63. Сравнение с текущими 32.68 и 26.63 - 33.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GRW?

В прошлом TCW Compounders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.60 и 9.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.62 32.76
Годовой диапазон
26.63 33.03
Предыдущее закрытие
32.60
Open
32.74
Bid
32.68
Ask
32.98
Low
32.62
High
32.76
Объем
5
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
2.45%
6-месячное изменение
10.11%
Годовое изменение
9.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%