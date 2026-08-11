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GRW: TCW Compounders ETF
Курс GRW за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.62, а максимальная — 32.76.
Следите за динамикой TCW Compounders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GRW сегодня?
TCW Compounders ETF (GRW) сегодня оценивается на уровне 32.68. Инструмент торгуется в пределах 32.62 - 32.76, вчерашнее закрытие составило 32.60, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TCW Compounders ETF?
TCW Compounders ETF в настоящее время оценивается в 32.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.01% и USD. Отслеживайте движения GRW на графике в реальном времени.
Как купить акции GRW?
Вы можете купить акции TCW Compounders ETF (GRW) по текущей цене 32.68. Ордера обычно размещаются около 32.68 или 32.98, тогда как 5 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GRW?
Инвестирование в TCW Compounders ETF предполагает учет годового диапазона 26.63 - 33.03 и текущей цены 32.68. Многие сравнивают 2.45% и 10.11% перед размещением ордеров на 32.68 или 32.98. Изучайте ежедневные изменения цены GRW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TCW Compounders ETF?
Самая высокая цена TCW Compounders ETF (GRW) за последний год составила 33.03. Акции заметно колебались в пределах 26.63 - 33.03, сравнение с 32.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TCW Compounders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TCW Compounders ETF?
Самая низкая цена TCW Compounders ETF (GRW) за год составила 26.63. Сравнение с текущими 32.68 и 26.63 - 33.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GRW?
В прошлом TCW Compounders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.60 и 9.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.60
- Open
- 32.74
- Bid
- 32.68
- Ask
- 32.98
- Low
- 32.62
- High
- 32.76
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 2.45%
- 6-месячное изменение
- 10.11%
- Годовое изменение
- 9.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%