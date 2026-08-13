报价部分
货币 / GRW
回到股票

GRW: TCW Compounders ETF

32.59 USD 0.09 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GRW汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点32.59和高点32.61进行交易。

关注TCW Compounders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GRW股票今天的价格是多少？

TCW Compounders ETF股票今天的定价为32.59。它在32.59 - 32.61范围内交易，昨天的收盘价为32.68，交易量达到2。GRW的实时价格图表显示了这些更新。

TCW Compounders ETF股票是否支付股息？

TCW Compounders ETF目前的价值为32.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.71%和USD。实时查看图表以跟踪GRW走势。

如何购买GRW股票？

您可以以32.59的当前价格购买TCW Compounders ETF股票。订单通常设置在32.59或32.89附近，而2和-0.06%显示市场活动。立即关注GRW的实时图表更新。

如何投资GRW股票？

投资TCW Compounders ETF需要考虑年度范围26.63 - 33.03和当前价格32.59。许多人在以32.59或32.89下订单之前，会比较2.16%和。实时查看GRW价格图表，了解每日变化。

TCW Compounders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TCW Compounders ETF的最高价格是33.03。在26.63 - 33.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TCW Compounders ETF的绩效。

TCW Compounders ETF股票的最低价格是多少？

TCW Compounders ETF（GRW）的最低价格为26.63。将其与当前的32.59和26.63 - 33.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GRW股票是什么时候拆分的？

TCW Compounders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.68和8.71%中可见。

日范围
32.59 32.61
年范围
26.63 33.03
前一天收盘价
32.68
开盘价
32.61
卖价
32.59
买价
32.89
最低价
32.59
最高价
32.61
交易量
2
日变化
-0.28%
月变化
2.16%
6个月变化
9.80%
年变化
8.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%