GRW: TCW Compounders ETF
今日GRW汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点32.59和高点32.61进行交易。
关注TCW Compounders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GRW股票今天的价格是多少？
TCW Compounders ETF股票今天的定价为32.59。它在32.59 - 32.61范围内交易，昨天的收盘价为32.68，交易量达到2。GRW的实时价格图表显示了这些更新。
TCW Compounders ETF股票是否支付股息？
TCW Compounders ETF目前的价值为32.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.71%和USD。实时查看图表以跟踪GRW走势。
如何购买GRW股票？
您可以以32.59的当前价格购买TCW Compounders ETF股票。订单通常设置在32.59或32.89附近，而2和-0.06%显示市场活动。立即关注GRW的实时图表更新。
如何投资GRW股票？
投资TCW Compounders ETF需要考虑年度范围26.63 - 33.03和当前价格32.59。许多人在以32.59或32.89下订单之前，会比较2.16%和。实时查看GRW价格图表，了解每日变化。
TCW Compounders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TCW Compounders ETF的最高价格是33.03。在26.63 - 33.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TCW Compounders ETF的绩效。
TCW Compounders ETF股票的最低价格是多少？
TCW Compounders ETF（GRW）的最低价格为26.63。将其与当前的32.59和26.63 - 33.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GRW股票是什么时候拆分的？
TCW Compounders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.68和8.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.68
- 开盘价
- 32.61
- 卖价
- 32.59
- 买价
- 32.89
- 最低价
- 32.59
- 最高价
- 32.61
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- 2.16%
- 6个月变化
- 9.80%
- 年变化
- 8.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%