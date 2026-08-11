- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GOLS: Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF
Курс GOLS за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.85, а максимальная — 26.85.
Следите за динамикой Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GOLS сегодня?
Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF (GOLS) сегодня оценивается на уровне 26.85. Инструмент торгуется в пределах 26.85 - 26.85, вчерашнее закрытие составило 26.58, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOLS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?
Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF в настоящее время оценивается в 26.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.14% и USD. Отслеживайте движения GOLS на графике в реальном времени.
Как купить акции GOLS?
Вы можете купить акции Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF (GOLS) по текущей цене 26.85. Ордера обычно размещаются около 26.85 или 27.15, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOLS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GOLS?
Инвестирование в Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF предполагает учет годового диапазона 23.65 - 26.85 и текущей цены 26.85. Многие сравнивают 1.44% и 4.26% перед размещением ордеров на 26.85 или 27.15. Изучайте ежедневные изменения цены GOLS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?
Самая высокая цена Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF (GOLS) за последний год составила 26.85. Акции заметно колебались в пределах 23.65 - 26.85, сравнение с 26.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF?
Самая низкая цена Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF (GOLS) за год составила 23.65. Сравнение с текущими 26.85 и 23.65 - 26.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOLS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GOLS?
В прошлом Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.58 и 7.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.58
- Open
- 26.85
- Bid
- 26.85
- Ask
- 27.15
- Low
- 26.85
- High
- 26.85
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.02%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- 4.26%
- Годовое изменение
- 7.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%