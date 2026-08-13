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GOLS: Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF

26.99 USD 0.14 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GOLS汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点26.77和高点26.99进行交易。

关注Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GOLS股票今天的价格是多少？

Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF股票今天的定价为26.99。它在26.77 - 26.99范围内交易，昨天的收盘价为26.85，交易量达到14。GOLS的实时价格图表显示了这些更新。

Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF股票是否支付股息？

Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF目前的价值为26.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.70%和USD。实时查看图表以跟踪GOLS走势。

如何购买GOLS股票？

您可以以26.99的当前价格购买Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF股票。订单通常设置在26.99或27.29附近，而14和0.82%显示市场活动。立即关注GOLS的实时图表更新。

如何投资GOLS股票？

投资Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF需要考虑年度范围23.65 - 26.99和当前价格26.99。许多人在以26.99或27.29下订单之前，会比较1.96%和。实时查看GOLS价格图表，了解每日变化。

Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF的最高价格是26.99。在23.65 - 26.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF的绩效。

Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF股票的最低价格是多少？

Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF（GOLS）的最低价格为23.65。将其与当前的26.99和23.65 - 26.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOLS股票是什么时候拆分的？

Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.85和7.70%中可见。

日范围
26.77 26.99
年范围
23.65 26.99
前一天收盘价
26.85
开盘价
26.77
卖价
26.99
买价
27.29
最低价
26.77
最高价
26.99
交易量
14
日变化
0.52%
月变化
1.96%
6个月变化
4.81%
年变化
7.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%