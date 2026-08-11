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GOCT: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October
Курс GOCT за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.21, а максимальная — 42.31.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GOCT сегодня?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) сегодня оценивается на уровне 42.22. Инструмент торгуется в пределах 42.21 - 42.31, вчерашнее закрытие составило 42.18, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 42.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.80% и USD. Отслеживайте движения GOCT на графике в реальном времени.
Как купить акции GOCT?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) по текущей цене 42.22. Ордера обычно размещаются около 42.22 или 42.52, тогда как 19 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GOCT?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 37.28 - 42.31 и текущей цены 42.22. Многие сравнивают 0.62% и 7.05% перед размещением ордеров на 42.22 или 42.52. Изучайте ежедневные изменения цены GOCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) за последний год составила 42.31. Акции заметно колебались в пределах 37.28 - 42.31, сравнение с 42.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) за год составила 37.28. Сравнение с текущими 42.22 и 37.28 - 42.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GOCT?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.18 и 12.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.18
- Open
- 42.25
- Bid
- 42.22
- Ask
- 42.52
- Low
- 42.21
- High
- 42.31
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.62%
- 6-месячное изменение
- 7.05%
- Годовое изменение
- 12.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%