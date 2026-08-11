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GOCT: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

42.22 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GOCT за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.21, а максимальная — 42.31.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GOCT сегодня?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) сегодня оценивается на уровне 42.22. Инструмент торгуется в пределах 42.21 - 42.31, вчерашнее закрытие составило 42.18, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 42.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.80% и USD. Отслеживайте движения GOCT на графике в реальном времени.

Как купить акции GOCT?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) по текущей цене 42.22. Ордера обычно размещаются около 42.22 или 42.52, тогда как 19 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GOCT?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 37.28 - 42.31 и текущей цены 42.22. Многие сравнивают 0.62% и 7.05% перед размещением ордеров на 42.22 или 42.52. Изучайте ежедневные изменения цены GOCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) за последний год составила 42.31. Акции заметно колебались в пределах 37.28 - 42.31, сравнение с 42.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) за год составила 37.28. Сравнение с текущими 42.22 и 37.28 - 42.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GOCT?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.18 и 12.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.21 42.31
Годовой диапазон
37.28 42.31
Предыдущее закрытие
42.18
Open
42.25
Bid
42.22
Ask
42.52
Low
42.21
High
42.31
Объем
19
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.62%
6-месячное изменение
7.05%
Годовое изменение
12.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%