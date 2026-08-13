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GOCT: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

42.17 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GOCT汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点42.17和高点42.25进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

GOCT股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October股票今天的定价为42.17。它在42.17 - 42.25范围内交易，昨天的收盘价为42.22，交易量达到40。GOCT的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October目前的价值为42.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.66%和USD。实时查看图表以跟踪GOCT走势。

如何购买GOCT股票？

您可以以42.17的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October股票。订单通常设置在42.17或42.47附近，而40和-0.09%显示市场活动。立即关注GOCT的实时图表更新。

如何投资GOCT股票？

投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October需要考虑年度范围37.28 - 42.31和当前价格42.17。许多人在以42.17或42.47下订单之前，会比较0.50%和。实时查看GOCT价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October的最高价格是42.31。在37.28 - 42.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October（GOCT）的最低价格为37.28。将其与当前的42.17和37.28 - 42.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOCT股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.22和12.66%中可见。

日范围
42.17 42.25
年范围
37.28 42.31
前一天收盘价
42.22
开盘价
42.21
卖价
42.17
买价
42.47
最低价
42.17
最高价
42.25
交易量
40
日变化
-0.12%
月变化
0.50%
6个月变化
6.92%
年变化
12.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%