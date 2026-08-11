КотировкиРазделы
Валюты / GOAI
Назад в Рынок акций США

GOAI: Eva Live Inc

1.55 USD 0.22 (12.43%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GOAI за сегодня изменился на -12.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.50, а максимальная — 1.74.

Следите за динамикой Eva Live Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GOAI сегодня?

Eva Live Inc (GOAI) сегодня оценивается на уровне 1.55. Инструмент торгуется в пределах 1.50 - 1.74, вчерашнее закрытие составило 1.77, а торговый объем достиг 185. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eva Live Inc?

Eva Live Inc в настоящее время оценивается в 1.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -90.63% и USD. Отслеживайте движения GOAI на графике в реальном времени.

Как купить акции GOAI?

Вы можете купить акции Eva Live Inc (GOAI) по текущей цене 1.55. Ордера обычно размещаются около 1.55 или 1.85, тогда как 185 и -10.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GOAI?

Инвестирование в Eva Live Inc предполагает учет годового диапазона 1.50 - 17.99 и текущей цены 1.55. Многие сравнивают -20.51% и -67.64% перед размещением ордеров на 1.55 или 1.85. Изучайте ежедневные изменения цены GOAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eva Live Inc?

Самая высокая цена Eva Live Inc (GOAI) за последний год составила 17.99. Акции заметно колебались в пределах 1.50 - 17.99, сравнение с 1.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eva Live Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eva Live Inc?

Самая низкая цена Eva Live Inc (GOAI) за год составила 1.50. Сравнение с текущими 1.55 и 1.50 - 17.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GOAI?

В прошлом Eva Live Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.77 и -90.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.50 1.74
Годовой диапазон
1.50 17.99
Предыдущее закрытие
1.77
Open
1.73
Bid
1.55
Ask
1.85
Low
1.50
High
1.74
Объем
185
Дневное изменение
-12.43%
Месячное изменение
-20.51%
6-месячное изменение
-67.64%
Годовое изменение
-90.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%