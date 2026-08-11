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GOAI: Eva Live Inc
Курс GOAI за сегодня изменился на -12.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.50, а максимальная — 1.74.
Следите за динамикой Eva Live Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GOAI сегодня?
Eva Live Inc (GOAI) сегодня оценивается на уровне 1.55. Инструмент торгуется в пределах 1.50 - 1.74, вчерашнее закрытие составило 1.77, а торговый объем достиг 185. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eva Live Inc?
Eva Live Inc в настоящее время оценивается в 1.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -90.63% и USD. Отслеживайте движения GOAI на графике в реальном времени.
Как купить акции GOAI?
Вы можете купить акции Eva Live Inc (GOAI) по текущей цене 1.55. Ордера обычно размещаются около 1.55 или 1.85, тогда как 185 и -10.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GOAI?
Инвестирование в Eva Live Inc предполагает учет годового диапазона 1.50 - 17.99 и текущей цены 1.55. Многие сравнивают -20.51% и -67.64% перед размещением ордеров на 1.55 или 1.85. Изучайте ежедневные изменения цены GOAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eva Live Inc?
Самая высокая цена Eva Live Inc (GOAI) за последний год составила 17.99. Акции заметно колебались в пределах 1.50 - 17.99, сравнение с 1.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eva Live Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eva Live Inc?
Самая низкая цена Eva Live Inc (GOAI) за год составила 1.50. Сравнение с текущими 1.55 и 1.50 - 17.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GOAI?
В прошлом Eva Live Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.77 и -90.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.77
- Open
- 1.73
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Low
- 1.50
- High
- 1.74
- Объем
- 185
- Дневное изменение
- -12.43%
- Месячное изменение
- -20.51%
- 6-месячное изменение
- -67.64%
- Годовое изменение
- -90.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%