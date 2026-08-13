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GOAI: Eva Live Inc

1.69 USD 0.14 (9.03%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GOAI汇率已更改9.03%。当日，交易品种以低点1.42和高点1.72进行交易。

关注Eva Live Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

GOAI股票今天的价格是多少？

Eva Live Inc股票今天的定价为1.69。它在1.42 - 1.72范围内交易，昨天的收盘价为1.55，交易量达到108。GOAI的实时价格图表显示了这些更新。

Eva Live Inc股票是否支付股息？

Eva Live Inc目前的价值为1.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-89.79%和USD。实时查看图表以跟踪GOAI走势。

如何购买GOAI股票？

您可以以1.69的当前价格购买Eva Live Inc股票。订单通常设置在1.69或1.99附近，而108和11.18%显示市场活动。立即关注GOAI的实时图表更新。

如何投资GOAI股票？

投资Eva Live Inc需要考虑年度范围1.42 - 17.99和当前价格1.69。许多人在以1.69或1.99下订单之前，会比较-13.33%和。实时查看GOAI价格图表，了解每日变化。

Eva Live Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eva Live Inc的最高价格是17.99。在1.42 - 17.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eva Live Inc的绩效。

Eva Live Inc股票的最低价格是多少？

Eva Live Inc（GOAI）的最低价格为1.42。将其与当前的1.69和1.42 - 17.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOAI股票是什么时候拆分的？

Eva Live Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.55和-89.79%中可见。

日范围
1.42 1.72
年范围
1.42 17.99
前一天收盘价
1.55
开盘价
1.52
卖价
1.69
买价
1.99
最低价
1.42
最高价
1.72
交易量
108
日变化
9.03%
月变化
-13.33%
6个月变化
-64.72%
年变化
-89.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%