GOAI: Eva Live Inc
今日GOAI汇率已更改9.03%。当日，交易品种以低点1.42和高点1.72进行交易。
关注Eva Live Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GOAI股票今天的价格是多少？
Eva Live Inc股票今天的定价为1.69。它在1.42 - 1.72范围内交易，昨天的收盘价为1.55，交易量达到108。GOAI的实时价格图表显示了这些更新。
Eva Live Inc股票是否支付股息？
Eva Live Inc目前的价值为1.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-89.79%和USD。实时查看图表以跟踪GOAI走势。
如何购买GOAI股票？
您可以以1.69的当前价格购买Eva Live Inc股票。订单通常设置在1.69或1.99附近，而108和11.18%显示市场活动。立即关注GOAI的实时图表更新。
如何投资GOAI股票？
投资Eva Live Inc需要考虑年度范围1.42 - 17.99和当前价格1.69。许多人在以1.69或1.99下订单之前，会比较-13.33%和。实时查看GOAI价格图表，了解每日变化。
Eva Live Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Eva Live Inc的最高价格是17.99。在1.42 - 17.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eva Live Inc的绩效。
Eva Live Inc股票的最低价格是多少？
Eva Live Inc（GOAI）的最低价格为1.42。将其与当前的1.69和1.42 - 17.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GOAI股票是什么时候拆分的？
Eva Live Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.55和-89.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.55
- 开盘价
- 1.52
- 卖价
- 1.69
- 买价
- 1.99
- 最低价
- 1.42
- 最高价
- 1.72
- 交易量
- 108
- 日变化
- 9.03%
- 月变化
- -13.33%
- 6个月变化
- -64.72%
- 年变化
- -89.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%