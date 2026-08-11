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GNOV: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
Курс GNOV за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.46, а максимальная — 42.60.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GNOV сегодня?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) сегодня оценивается на уровне 42.51. Инструмент торгуется в пределах 42.46 - 42.60, вчерашнее закрытие составило 42.44, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 42.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.03% и USD. Отслеживайте движения GNOV на графике в реальном времени.
Как купить акции GNOV?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) по текущей цене 42.51. Ордера обычно размещаются около 42.51 или 42.81, тогда как 11 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GNOV?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 37.15 - 42.60 и текущей цены 42.51. Многие сравнивают 0.69% и 6.92% перед размещением ордеров на 42.51 или 42.81. Изучайте ежедневные изменения цены GNOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) за последний год составила 42.60. Акции заметно колебались в пределах 37.15 - 42.60, сравнение с 42.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) за год составила 37.15. Сравнение с текущими 42.51 и 37.15 - 42.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GNOV?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.44 и 14.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.44
- Open
- 42.60
- Bid
- 42.51
- Ask
- 42.81
- Low
- 42.46
- High
- 42.60
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.69%
- 6-месячное изменение
- 6.92%
- Годовое изменение
- 14.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%