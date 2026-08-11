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GNOV: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

42.51 USD 0.07 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GNOV за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.46, а максимальная — 42.60.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GNOV сегодня?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) сегодня оценивается на уровне 42.51. Инструмент торгуется в пределах 42.46 - 42.60, вчерашнее закрытие составило 42.44, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 42.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.03% и USD. Отслеживайте движения GNOV на графике в реальном времени.

Как купить акции GNOV?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) по текущей цене 42.51. Ордера обычно размещаются около 42.51 или 42.81, тогда как 11 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GNOV?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 37.15 - 42.60 и текущей цены 42.51. Многие сравнивают 0.69% и 6.92% перед размещением ордеров на 42.51 или 42.81. Изучайте ежедневные изменения цены GNOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) за последний год составила 42.60. Акции заметно колебались в пределах 37.15 - 42.60, сравнение с 42.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) за год составила 37.15. Сравнение с текущими 42.51 и 37.15 - 42.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GNOV?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.44 и 14.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.46 42.60
Годовой диапазон
37.15 42.60
Предыдущее закрытие
42.44
Open
42.60
Bid
42.51
Ask
42.81
Low
42.46
High
42.60
Объем
11
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
0.69%
6-месячное изменение
6.92%
Годовое изменение
14.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%