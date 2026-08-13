GNOV股票今天的价格是多少？ FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票今天的定价为42.44。它在42.44 - 42.44范围内交易，昨天的收盘价为42.51，交易量达到1。GNOV的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票是否支付股息？ FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November目前的价值为42.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.84%和USD。实时查看图表以跟踪GNOV走势。

如何购买GNOV股票？ 您可以以42.44的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票。订单通常设置在42.44或42.74附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GNOV的实时图表更新。

如何投资GNOV股票？ 投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November需要考虑年度范围37.15 - 42.60和当前价格42.44。许多人在以42.44或42.74下订单之前，会比较0.52%和。实时查看GNOV价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November的最高价格是42.60。在37.15 - 42.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？ FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November（GNOV）的最低价格为37.15。将其与当前的42.44和37.15 - 42.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。