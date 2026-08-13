GNOV: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
今日GNOV汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点42.44和高点42.44进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GNOV股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票今天的定价为42.44。它在42.44 - 42.44范围内交易，昨天的收盘价为42.51，交易量达到1。GNOV的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November目前的价值为42.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.84%和USD。实时查看图表以跟踪GNOV走势。
如何购买GNOV股票？
您可以以42.44的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票。订单通常设置在42.44或42.74附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GNOV的实时图表更新。
如何投资GNOV股票？
投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November需要考虑年度范围37.15 - 42.60和当前价格42.44。许多人在以42.44或42.74下订单之前，会比较0.52%和。实时查看GNOV价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November的最高价格是42.60。在37.15 - 42.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November的绩效。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November（GNOV）的最低价格为37.15。将其与当前的42.44和37.15 - 42.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GNOV股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.51和13.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.51
- 开盘价
- 42.44
- 卖价
- 42.44
- 买价
- 42.74
- 最低价
- 42.44
- 最高价
- 42.44
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 0.52%
- 6个月变化
- 6.74%
- 年变化
- 13.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%