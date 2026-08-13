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GNOV: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

42.44 USD 0.07 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GNOV汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点42.44和高点42.44进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GNOV股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票今天的定价为42.44。它在42.44 - 42.44范围内交易，昨天的收盘价为42.51，交易量达到1。GNOV的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November目前的价值为42.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.84%和USD。实时查看图表以跟踪GNOV走势。

如何购买GNOV股票？

您可以以42.44的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票。订单通常设置在42.44或42.74附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GNOV的实时图表更新。

如何投资GNOV股票？

投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November需要考虑年度范围37.15 - 42.60和当前价格42.44。许多人在以42.44或42.74下订单之前，会比较0.52%和。实时查看GNOV价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November的最高价格是42.60。在37.15 - 42.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November（GNOV）的最低价格为37.15。将其与当前的42.44和37.15 - 42.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GNOV股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.51和13.84%中可见。

日范围
42.44 42.44
年范围
37.15 42.60
前一天收盘价
42.51
开盘价
42.44
卖价
42.44
买价
42.74
最低价
42.44
最高价
42.44
交易量
1
日变化
-0.16%
月变化
0.52%
6个月变化
6.74%
年变化
13.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%