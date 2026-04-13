- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GNMA: iShares GNMA Bond ETF
Курс GNMA за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.39, а максимальная — 43.64.
Следите за динамикой iShares GNMA Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GNMA
- Central Banks Hold Steady As Semiconductor Volatility Returns
- Why Markets May Be Second-Guessing The U.S. Fed
- Why Global Bonds Matter Now
- Bond Markets Getting Oversold; Fed Funds Futures Indicate FOMC Will Stand Pat On July 29
- Fixed Income Outlook Q3 2026: Looking To The Data When Visibility Is Low
- Market Outlook: Getting Serious In Summer Markets
- Global Market Perspectives Q3 2026: The New Exceptionalism
- Mountain, Cliff, Or Ocean
- Inflation And Investing: What Sticky Prices Mean For Portfolios Today
- A Sturdier Foundation For Uncertain Markets
- Rupture And Resilience
- The Need For A New Portfolio Approach
- AI Financing Needs Do Not Override Cyclical Drivers Of Yield
- CIO Weekly: In Search Of Breadth
- Energy Shocks, Rising Yields, And The Case For Bonds
- Measuring What Matters In Public And Private Fixed Income
- The Top Retirement Trends That Are Reshaping Investing, Income And Longevity
- Many Trends Within The Same Market - Weekly Blog # 941
- Do Bonds Still Serve As A Traditional Diversifier For Equities?
- Harder Questions: Neuberger CEO George Walker On Private Credit, AI, And Active Ownership
- Weekly Commentary: Gradually Transitioning To Suddenly
- Asset Allocation Outlook Q2 2026: Beyond The Conflict
- The Snapshot: March And Q1 2026
- Tax-Loss Harvesting With Bonds Vs. Stocks: Different Rules, Same Goal
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GNMA сегодня?
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) сегодня оценивается на уровне 43.39. Инструмент торгуется в пределах 43.39 - 43.64, вчерашнее закрытие составило 43.61, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNMA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares GNMA Bond ETF?
iShares GNMA Bond ETF в настоящее время оценивается в 43.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.65% и USD. Отслеживайте движения GNMA на графике в реальном времени.
Как купить акции GNMA?
Вы можете купить акции iShares GNMA Bond ETF (GNMA) по текущей цене 43.39. Ордера обычно размещаются около 43.39 или 43.69, тогда как 81 и -0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNMA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GNMA?
Инвестирование в iShares GNMA Bond ETF предполагает учет годового диапазона 43.19 - 45.49 и текущей цены 43.39. Многие сравнивают 0.16% и -2.93% перед размещением ордеров на 43.39 или 43.69. Изучайте ежедневные изменения цены GNMA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares GNMA Bond ETF?
Самая высокая цена iShares GNMA Bond ETF (GNMA) за последний год составила 45.49. Акции заметно колебались в пределах 43.19 - 45.49, сравнение с 43.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares GNMA Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares GNMA Bond ETF?
Самая низкая цена iShares GNMA Bond ETF (GNMA) за год составила 43.19. Сравнение с текущими 43.39 и 43.19 - 45.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNMA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GNMA?
В прошлом iShares GNMA Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.61 и -1.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.61
- Open
- 43.64
- Bid
- 43.39
- Ask
- 43.69
- Low
- 43.39
- High
- 43.64
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -2.93%
- Годовое изменение
- -1.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%