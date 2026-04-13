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GNMA: iShares GNMA Bond ETF

43.39 USD 0.22 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GNMA за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.39, а максимальная — 43.64.

Следите за динамикой iShares GNMA Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GNMA сегодня?

iShares GNMA Bond ETF (GNMA) сегодня оценивается на уровне 43.39. Инструмент торгуется в пределах 43.39 - 43.64, вчерашнее закрытие составило 43.61, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNMA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares GNMA Bond ETF?

iShares GNMA Bond ETF в настоящее время оценивается в 43.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.65% и USD. Отслеживайте движения GNMA на графике в реальном времени.

Как купить акции GNMA?

Вы можете купить акции iShares GNMA Bond ETF (GNMA) по текущей цене 43.39. Ордера обычно размещаются около 43.39 или 43.69, тогда как 81 и -0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNMA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GNMA?

Инвестирование в iShares GNMA Bond ETF предполагает учет годового диапазона 43.19 - 45.49 и текущей цены 43.39. Многие сравнивают 0.16% и -2.93% перед размещением ордеров на 43.39 или 43.69. Изучайте ежедневные изменения цены GNMA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares GNMA Bond ETF?

Самая высокая цена iShares GNMA Bond ETF (GNMA) за последний год составила 45.49. Акции заметно колебались в пределах 43.19 - 45.49, сравнение с 43.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares GNMA Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares GNMA Bond ETF?

Самая низкая цена iShares GNMA Bond ETF (GNMA) за год составила 43.19. Сравнение с текущими 43.39 и 43.19 - 45.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNMA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GNMA?

В прошлом iShares GNMA Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.61 и -1.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.39 43.64
Годовой диапазон
43.19 45.49
Предыдущее закрытие
43.61
Open
43.64
Bid
43.39
Ask
43.69
Low
43.39
High
43.64
Объем
81
Дневное изменение
-0.50%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-2.93%
Годовое изменение
-1.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%