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GNMA: iShares 政府国民抵押协会债券 ETF

43.53 USD 0.14 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GNMA汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点43.28和高点43.61进行交易。

关注iShares 政府国民抵押协会债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GNMA新闻

常见问题解答

GNMA股票今天的价格是多少？

iShares 政府国民抵押协会债券 ETF股票今天的定价为43.53。它在43.28 - 43.61范围内交易，昨天的收盘价为43.39，交易量达到64。GNMA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 政府国民抵押协会债券 ETF股票是否支付股息？

iShares 政府国民抵押协会债券 ETF目前的价值为43.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.34%和USD。实时查看图表以跟踪GNMA走势。

如何购买GNMA股票？

您可以以43.53的当前价格购买iShares 政府国民抵押协会债券 ETF股票。订单通常设置在43.53或43.83附近，而64和0.58%显示市场活动。立即关注GNMA的实时图表更新。

如何投资GNMA股票？

投资iShares 政府国民抵押协会债券 ETF需要考虑年度范围43.19 - 45.49和当前价格43.53。许多人在以43.53或43.83下订单之前，会比较0.48%和。实时查看GNMA价格图表，了解每日变化。

iShares 政府国民抵押协会债券 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 政府国民抵押协会债券 ETF的最高价格是45.49。在43.19 - 45.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 政府国民抵押协会债券 ETF的绩效。

iShares 政府国民抵押协会债券 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 政府国民抵押协会债券 ETF（GNMA）的最低价格为43.19。将其与当前的43.53和43.19 - 45.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GNMA股票是什么时候拆分的？

iShares 政府国民抵押协会债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.39和-1.34%中可见。

日范围
43.28 43.61
年范围
43.19 45.49
前一天收盘价
43.39
开盘价
43.28
卖价
43.53
买价
43.83
最低价
43.28
最高价
43.61
交易量
64
日变化
0.32%
月变化
0.48%
6个月变化
-2.62%
年变化
-1.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%