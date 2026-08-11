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GMOV: GMO U.S. Value ETF
Курс GMOV за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.23, а максимальная — 32.43.
Следите за динамикой GMO U.S. Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GMOV сегодня?
GMO U.S. Value ETF (GMOV) сегодня оценивается на уровне 32.38. Инструмент торгуется в пределах 32.23 - 32.43, вчерашнее закрытие составило 32.19, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GMO U.S. Value ETF?
GMO U.S. Value ETF в настоящее время оценивается в 32.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.40% и USD. Отслеживайте движения GMOV на графике в реальном времени.
Как купить акции GMOV?
Вы можете купить акции GMO U.S. Value ETF (GMOV) по текущей цене 32.38. Ордера обычно размещаются около 32.38 или 32.68, тогда как 10 и 0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GMOV?
Инвестирование в GMO U.S. Value ETF предполагает учет годового диапазона 27.68 - 32.43 и текущей цены 32.38. Многие сравнивают 1.70% и 10.74% перед размещением ордеров на 32.38 или 32.68. Изучайте ежедневные изменения цены GMOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GMO U.S. Value ETF?
Самая высокая цена GMO U.S. Value ETF (GMOV) за последний год составила 32.43. Акции заметно колебались в пределах 27.68 - 32.43, сравнение с 32.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GMO U.S. Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GMO U.S. Value ETF?
Самая низкая цена GMO U.S. Value ETF (GMOV) за год составила 27.68. Сравнение с текущими 32.38 и 27.68 - 32.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GMOV?
В прошлом GMO U.S. Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.19 и 10.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.19
- Open
- 32.23
- Bid
- 32.38
- Ask
- 32.68
- Low
- 32.23
- High
- 32.43
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- 1.70%
- 6-месячное изменение
- 10.74%
- Годовое изменение
- 10.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%