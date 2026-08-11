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GMOV: GMO U.S. Value ETF

32.38 USD 0.19 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GMOV за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.23, а максимальная — 32.43.

Следите за динамикой GMO U.S. Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GMOV сегодня?

GMO U.S. Value ETF (GMOV) сегодня оценивается на уровне 32.38. Инструмент торгуется в пределах 32.23 - 32.43, вчерашнее закрытие составило 32.19, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GMO U.S. Value ETF?

GMO U.S. Value ETF в настоящее время оценивается в 32.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.40% и USD. Отслеживайте движения GMOV на графике в реальном времени.

Как купить акции GMOV?

Вы можете купить акции GMO U.S. Value ETF (GMOV) по текущей цене 32.38. Ордера обычно размещаются около 32.38 или 32.68, тогда как 10 и 0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GMOV?

Инвестирование в GMO U.S. Value ETF предполагает учет годового диапазона 27.68 - 32.43 и текущей цены 32.38. Многие сравнивают 1.70% и 10.74% перед размещением ордеров на 32.38 или 32.68. Изучайте ежедневные изменения цены GMOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GMO U.S. Value ETF?

Самая высокая цена GMO U.S. Value ETF (GMOV) за последний год составила 32.43. Акции заметно колебались в пределах 27.68 - 32.43, сравнение с 32.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GMO U.S. Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GMO U.S. Value ETF?

Самая низкая цена GMO U.S. Value ETF (GMOV) за год составила 27.68. Сравнение с текущими 32.38 и 27.68 - 32.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GMOV?

В прошлом GMO U.S. Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.19 и 10.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.23 32.43
Годовой диапазон
27.68 32.43
Предыдущее закрытие
32.19
Open
32.23
Bid
32.38
Ask
32.68
Low
32.23
High
32.43
Объем
10
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
1.70%
6-месячное изменение
10.74%
Годовое изменение
10.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%