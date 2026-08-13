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GMOV: GMO U.S. Value ETF

32.43 USD 0.05 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GMOV汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点32.40和高点32.51进行交易。

关注GMO U.S. Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GMOV股票今天的价格是多少？

GMO U.S. Value ETF股票今天的定价为32.43。它在32.40 - 32.51范围内交易，昨天的收盘价为32.38，交易量达到6。GMOV的实时价格图表显示了这些更新。

GMO U.S. Value ETF股票是否支付股息？

GMO U.S. Value ETF目前的价值为32.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.57%和USD。实时查看图表以跟踪GMOV走势。

如何购买GMOV股票？

您可以以32.43的当前价格购买GMO U.S. Value ETF股票。订单通常设置在32.43或32.73附近，而6和-0.25%显示市场活动。立即关注GMOV的实时图表更新。

如何投资GMOV股票？

投资GMO U.S. Value ETF需要考虑年度范围27.68 - 32.51和当前价格32.43。许多人在以32.43或32.73下订单之前，会比较1.85%和。实时查看GMOV价格图表，了解每日变化。

GMO U.S. Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GMO U.S. Value ETF的最高价格是32.51。在27.68 - 32.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO U.S. Value ETF的绩效。

GMO U.S. Value ETF股票的最低价格是多少？

GMO U.S. Value ETF（GMOV）的最低价格为27.68。将其与当前的32.43和27.68 - 32.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GMOV股票是什么时候拆分的？

GMO U.S. Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.38和10.57%中可见。

日范围
32.40 32.51
年范围
27.68 32.51
前一天收盘价
32.38
开盘价
32.51
卖价
32.43
买价
32.73
最低价
32.40
最高价
32.51
交易量
6
日变化
0.15%
月变化
1.85%
6个月变化
10.91%
年变化
10.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%