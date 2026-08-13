GMOV股票今天的价格是多少？ GMO U.S. Value ETF股票今天的定价为32.43。它在32.40 - 32.51范围内交易，昨天的收盘价为32.38，交易量达到6。GMOV的实时价格图表显示了这些更新。

GMO U.S. Value ETF股票是否支付股息？ GMO U.S. Value ETF目前的价值为32.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.57%和USD。实时查看图表以跟踪GMOV走势。

如何购买GMOV股票？ 您可以以32.43的当前价格购买GMO U.S. Value ETF股票。订单通常设置在32.43或32.73附近，而6和-0.25%显示市场活动。立即关注GMOV的实时图表更新。

如何投资GMOV股票？ 投资GMO U.S. Value ETF需要考虑年度范围27.68 - 32.51和当前价格32.43。许多人在以32.43或32.73下订单之前，会比较1.85%和。实时查看GMOV价格图表，了解每日变化。

GMO U.S. Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GMO U.S. Value ETF的最高价格是32.51。在27.68 - 32.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO U.S. Value ETF的绩效。

GMO U.S. Value ETF股票的最低价格是多少？ GMO U.S. Value ETF（GMOV）的最低价格为27.68。将其与当前的32.43和27.68 - 32.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。