GMOV: GMO U.S. Value ETF
今日GMOV汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点32.40和高点32.51进行交易。
关注GMO U.S. Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
常见问题解答
GMOV股票今天的价格是多少？
GMO U.S. Value ETF股票今天的定价为32.43。它在32.40 - 32.51范围内交易，昨天的收盘价为32.38，交易量达到6。GMOV的实时价格图表显示了这些更新。
GMO U.S. Value ETF股票是否支付股息？
GMO U.S. Value ETF目前的价值为32.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.57%和USD。实时查看图表以跟踪GMOV走势。
如何购买GMOV股票？
您可以以32.43的当前价格购买GMO U.S. Value ETF股票。订单通常设置在32.43或32.73附近，而6和-0.25%显示市场活动。立即关注GMOV的实时图表更新。
如何投资GMOV股票？
投资GMO U.S. Value ETF需要考虑年度范围27.68 - 32.51和当前价格32.43。许多人在以32.43或32.73下订单之前，会比较1.85%和。实时查看GMOV价格图表，了解每日变化。
GMO U.S. Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GMO U.S. Value ETF的最高价格是32.51。在27.68 - 32.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO U.S. Value ETF的绩效。
GMO U.S. Value ETF股票的最低价格是多少？
GMO U.S. Value ETF（GMOV）的最低价格为27.68。将其与当前的32.43和27.68 - 32.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GMOV股票是什么时候拆分的？
GMO U.S. Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.38和10.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.38
- 开盘价
- 32.51
- 卖价
- 32.43
- 买价
- 32.73
- 最低价
- 32.40
- 最高价
- 32.51
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 1.85%
- 6个月变化
- 10.91%
- 年变化
- 10.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%