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GMOI: GMO International Value ETF

40.95 USD 0.09 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GMOI за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.88, а максимальная — 41.01.

Следите за динамикой GMO International Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GMOI сегодня?

GMO International Value ETF (GMOI) сегодня оценивается на уровне 40.95. Инструмент торгуется в пределах 40.88 - 41.01, вчерашнее закрытие составило 41.04, а торговый объем достиг 144. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMOI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GMO International Value ETF?

GMO International Value ETF в настоящее время оценивается в 40.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.61% и USD. Отслеживайте движения GMOI на графике в реальном времени.

Как купить акции GMOI?

Вы можете купить акции GMO International Value ETF (GMOI) по текущей цене 40.95. Ордера обычно размещаются около 40.95 или 41.25, тогда как 144 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMOI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GMOI?

Инвестирование в GMO International Value ETF предполагает учет годового диапазона 34.75 - 41.05 и текущей цены 40.95. Многие сравнивают 1.36% и 9.38% перед размещением ордеров на 40.95 или 41.25. Изучайте ежедневные изменения цены GMOI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GMO International Value ETF?

Самая высокая цена GMO International Value ETF (GMOI) за последний год составила 41.05. Акции заметно колебались в пределах 34.75 - 41.05, сравнение с 41.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GMO International Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GMO International Value ETF?

Самая низкая цена GMO International Value ETF (GMOI) за год составила 34.75. Сравнение с текущими 40.95 и 34.75 - 41.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMOI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GMOI?

В прошлом GMO International Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.04 и 9.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.88 41.01
Годовой диапазон
34.75 41.05
Предыдущее закрытие
41.04
Open
40.89
Bid
40.95
Ask
41.25
Low
40.88
High
41.01
Объем
144
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
1.36%
6-месячное изменение
9.38%
Годовое изменение
9.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%