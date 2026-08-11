- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GMOI: GMO International Value ETF
Курс GMOI за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.88, а максимальная — 41.01.
Следите за динамикой GMO International Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GMOI сегодня?
GMO International Value ETF (GMOI) сегодня оценивается на уровне 40.95. Инструмент торгуется в пределах 40.88 - 41.01, вчерашнее закрытие составило 41.04, а торговый объем достиг 144. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMOI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GMO International Value ETF?
GMO International Value ETF в настоящее время оценивается в 40.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.61% и USD. Отслеживайте движения GMOI на графике в реальном времени.
Как купить акции GMOI?
Вы можете купить акции GMO International Value ETF (GMOI) по текущей цене 40.95. Ордера обычно размещаются около 40.95 или 41.25, тогда как 144 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMOI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GMOI?
Инвестирование в GMO International Value ETF предполагает учет годового диапазона 34.75 - 41.05 и текущей цены 40.95. Многие сравнивают 1.36% и 9.38% перед размещением ордеров на 40.95 или 41.25. Изучайте ежедневные изменения цены GMOI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GMO International Value ETF?
Самая высокая цена GMO International Value ETF (GMOI) за последний год составила 41.05. Акции заметно колебались в пределах 34.75 - 41.05, сравнение с 41.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GMO International Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GMO International Value ETF?
Самая низкая цена GMO International Value ETF (GMOI) за год составила 34.75. Сравнение с текущими 40.95 и 34.75 - 41.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMOI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GMOI?
В прошлом GMO International Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.04 и 9.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.04
- Open
- 40.89
- Bid
- 40.95
- Ask
- 41.25
- Low
- 40.88
- High
- 41.01
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 1.36%
- 6-месячное изменение
- 9.38%
- Годовое изменение
- 9.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%