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GMOI: GMO International Value ETF

40.87 USD 0.08 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GMOI汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点40.85和高点41.11进行交易。

关注GMO International Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GMOI股票今天的价格是多少？

GMO International Value ETF股票今天的定价为40.87。它在40.85 - 41.11范围内交易，昨天的收盘价为40.95，交易量达到85。GMOI的实时价格图表显示了这些更新。

GMO International Value ETF股票是否支付股息？

GMO International Value ETF目前的价值为40.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.40%和USD。实时查看图表以跟踪GMOI走势。

如何购买GMOI股票？

您可以以40.87的当前价格购买GMO International Value ETF股票。订单通常设置在40.87或41.17附近，而85和-0.49%显示市场活动。立即关注GMOI的实时图表更新。

如何投资GMOI股票？

投资GMO International Value ETF需要考虑年度范围34.75 - 41.11和当前价格40.87。许多人在以40.87或41.17下订单之前，会比较1.16%和。实时查看GMOI价格图表，了解每日变化。

GMO International Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GMO International Value ETF的最高价格是41.11。在34.75 - 41.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO International Value ETF的绩效。

GMO International Value ETF股票的最低价格是多少？

GMO International Value ETF（GMOI）的最低价格为34.75。将其与当前的40.87和34.75 - 41.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMOI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GMOI股票是什么时候拆分的？

GMO International Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.95和9.40%中可见。

日范围
40.85 41.11
年范围
34.75 41.11
前一天收盘价
40.95
开盘价
41.07
卖价
40.87
买价
41.17
最低价
40.85
最高价
41.11
交易量
85
日变化
-0.20%
月变化
1.16%
6个月变化
9.16%
年变化
9.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%