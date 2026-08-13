GMOI股票今天的价格是多少？ GMO International Value ETF股票今天的定价为40.87。它在40.85 - 41.11范围内交易，昨天的收盘价为40.95，交易量达到85。GMOI的实时价格图表显示了这些更新。

GMO International Value ETF股票是否支付股息？ GMO International Value ETF目前的价值为40.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.40%和USD。实时查看图表以跟踪GMOI走势。

如何购买GMOI股票？ 您可以以40.87的当前价格购买GMO International Value ETF股票。订单通常设置在40.87或41.17附近，而85和-0.49%显示市场活动。立即关注GMOI的实时图表更新。

如何投资GMOI股票？ 投资GMO International Value ETF需要考虑年度范围34.75 - 41.11和当前价格40.87。许多人在以40.87或41.17下订单之前，会比较1.16%和。实时查看GMOI价格图表，了解每日变化。

GMO International Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GMO International Value ETF的最高价格是41.11。在34.75 - 41.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO International Value ETF的绩效。

GMO International Value ETF股票的最低价格是多少？ GMO International Value ETF（GMOI）的最低价格为34.75。将其与当前的40.87和34.75 - 41.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMOI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。