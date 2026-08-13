GMOI: GMO International Value ETF
今日GMOI汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点40.85和高点41.11进行交易。
关注GMO International Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GMOI股票今天的价格是多少？
GMO International Value ETF股票今天的定价为40.87。它在40.85 - 41.11范围内交易，昨天的收盘价为40.95，交易量达到85。GMOI的实时价格图表显示了这些更新。
GMO International Value ETF股票是否支付股息？
GMO International Value ETF目前的价值为40.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.40%和USD。实时查看图表以跟踪GMOI走势。
如何购买GMOI股票？
您可以以40.87的当前价格购买GMO International Value ETF股票。订单通常设置在40.87或41.17附近，而85和-0.49%显示市场活动。立即关注GMOI的实时图表更新。
如何投资GMOI股票？
投资GMO International Value ETF需要考虑年度范围34.75 - 41.11和当前价格40.87。许多人在以40.87或41.17下订单之前，会比较1.16%和。实时查看GMOI价格图表，了解每日变化。
GMO International Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GMO International Value ETF的最高价格是41.11。在34.75 - 41.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO International Value ETF的绩效。
GMO International Value ETF股票的最低价格是多少？
GMO International Value ETF（GMOI）的最低价格为34.75。将其与当前的40.87和34.75 - 41.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMOI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GMOI股票是什么时候拆分的？
GMO International Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.95和9.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.95
- 开盘价
- 41.07
- 卖价
- 40.87
- 买价
- 41.17
- 最低价
- 40.85
- 最高价
- 41.11
- 交易量
- 85
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 1.16%
- 6个月变化
- 9.16%
- 年变化
- 9.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%