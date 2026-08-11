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GMOD: Gmo Dynamic Allocation ETF

27.98 USD 0.05 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GMOD за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.98, а максимальная — 28.03.

Следите за динамикой Gmo Dynamic Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GMOD сегодня?

Gmo Dynamic Allocation ETF (GMOD) сегодня оценивается на уровне 27.98. Инструмент торгуется в пределах 27.98 - 28.03, вчерашнее закрытие составило 28.03, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMOD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gmo Dynamic Allocation ETF?

Gmo Dynamic Allocation ETF в настоящее время оценивается в 27.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.78% и USD. Отслеживайте движения GMOD на графике в реальном времени.

Как купить акции GMOD?

Вы можете купить акции Gmo Dynamic Allocation ETF (GMOD) по текущей цене 27.98. Ордера обычно размещаются около 27.98 или 28.28, тогда как 17 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMOD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GMOD?

Инвестирование в Gmo Dynamic Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 24.81 - 28.05 и текущей цены 27.98. Многие сравнивают 1.23% и 3.61% перед размещением ордеров на 27.98 или 28.28. Изучайте ежедневные изменения цены GMOD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gmo Dynamic Allocation ETF?

Самая высокая цена Gmo Dynamic Allocation ETF (GMOD) за последний год составила 28.05. Акции заметно колебались в пределах 24.81 - 28.05, сравнение с 28.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gmo Dynamic Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gmo Dynamic Allocation ETF?

Самая низкая цена Gmo Dynamic Allocation ETF (GMOD) за год составила 24.81. Сравнение с текущими 27.98 и 24.81 - 28.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMOD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GMOD?

В прошлом Gmo Dynamic Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.03 и 12.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.98 28.03
Годовой диапазон
24.81 28.05
Предыдущее закрытие
28.03
Open
27.99
Bid
27.98
Ask
28.28
Low
27.98
High
28.03
Объем
17
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
1.23%
6-месячное изменение
3.61%
Годовое изменение
12.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%