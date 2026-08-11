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GMOD: Gmo Dynamic Allocation ETF
Курс GMOD за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.98, а максимальная — 28.03.
Следите за динамикой Gmo Dynamic Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GMOD сегодня?
Gmo Dynamic Allocation ETF (GMOD) сегодня оценивается на уровне 27.98. Инструмент торгуется в пределах 27.98 - 28.03, вчерашнее закрытие составило 28.03, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMOD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gmo Dynamic Allocation ETF?
Gmo Dynamic Allocation ETF в настоящее время оценивается в 27.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.78% и USD. Отслеживайте движения GMOD на графике в реальном времени.
Как купить акции GMOD?
Вы можете купить акции Gmo Dynamic Allocation ETF (GMOD) по текущей цене 27.98. Ордера обычно размещаются около 27.98 или 28.28, тогда как 17 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMOD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GMOD?
Инвестирование в Gmo Dynamic Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 24.81 - 28.05 и текущей цены 27.98. Многие сравнивают 1.23% и 3.61% перед размещением ордеров на 27.98 или 28.28. Изучайте ежедневные изменения цены GMOD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gmo Dynamic Allocation ETF?
Самая высокая цена Gmo Dynamic Allocation ETF (GMOD) за последний год составила 28.05. Акции заметно колебались в пределах 24.81 - 28.05, сравнение с 28.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gmo Dynamic Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gmo Dynamic Allocation ETF?
Самая низкая цена Gmo Dynamic Allocation ETF (GMOD) за год составила 24.81. Сравнение с текущими 27.98 и 24.81 - 28.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMOD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GMOD?
В прошлом Gmo Dynamic Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.03 и 12.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.03
- Open
- 27.99
- Bid
- 27.98
- Ask
- 28.28
- Low
- 27.98
- High
- 28.03
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 1.23%
- 6-месячное изменение
- 3.61%
- Годовое изменение
- 12.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%