Курс GMOD за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.98, а максимальная — 28.03.

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