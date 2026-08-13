GMOD股票今天的价格是多少？ Gmo Dynamic Allocation ETF股票今天的定价为28.01。它在27.97 - 28.03范围内交易，昨天的收盘价为27.98，交易量达到12。GMOD的实时价格图表显示了这些更新。

Gmo Dynamic Allocation ETF股票是否支付股息？ Gmo Dynamic Allocation ETF目前的价值为28.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.90%和USD。实时查看图表以跟踪GMOD走势。

如何购买GMOD股票？ 您可以以28.01的当前价格购买Gmo Dynamic Allocation ETF股票。订单通常设置在28.01或28.31附近，而12和-0.07%显示市场活动。立即关注GMOD的实时图表更新。

如何投资GMOD股票？ 投资Gmo Dynamic Allocation ETF需要考虑年度范围24.81 - 28.05和当前价格28.01。许多人在以28.01或28.31下订单之前，会比较1.34%和。实时查看GMOD价格图表，了解每日变化。

Gmo Dynamic Allocation ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Gmo Dynamic Allocation ETF的最高价格是28.05。在24.81 - 28.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gmo Dynamic Allocation ETF的绩效。

Gmo Dynamic Allocation ETF股票的最低价格是多少？ Gmo Dynamic Allocation ETF（GMOD）的最低价格为24.81。将其与当前的28.01和24.81 - 28.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMOD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。