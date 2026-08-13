GMOD: Gmo Dynamic Allocation ETF
今日GMOD汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点27.97和高点28.03进行交易。
关注Gmo Dynamic Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GMOD股票今天的价格是多少？
Gmo Dynamic Allocation ETF股票今天的定价为28.01。它在27.97 - 28.03范围内交易，昨天的收盘价为27.98，交易量达到12。GMOD的实时价格图表显示了这些更新。
Gmo Dynamic Allocation ETF股票是否支付股息？
Gmo Dynamic Allocation ETF目前的价值为28.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.90%和USD。实时查看图表以跟踪GMOD走势。
如何购买GMOD股票？
您可以以28.01的当前价格购买Gmo Dynamic Allocation ETF股票。订单通常设置在28.01或28.31附近，而12和-0.07%显示市场活动。立即关注GMOD的实时图表更新。
如何投资GMOD股票？
投资Gmo Dynamic Allocation ETF需要考虑年度范围24.81 - 28.05和当前价格28.01。许多人在以28.01或28.31下订单之前，会比较1.34%和。实时查看GMOD价格图表，了解每日变化。
Gmo Dynamic Allocation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gmo Dynamic Allocation ETF的最高价格是28.05。在24.81 - 28.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gmo Dynamic Allocation ETF的绩效。
Gmo Dynamic Allocation ETF股票的最低价格是多少？
Gmo Dynamic Allocation ETF（GMOD）的最低价格为24.81。将其与当前的28.01和24.81 - 28.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMOD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GMOD股票是什么时候拆分的？
Gmo Dynamic Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.98和12.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.98
- 开盘价
- 28.03
- 卖价
- 28.01
- 买价
- 28.31
- 最低价
- 27.97
- 最高价
- 28.03
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 1.34%
- 6个月变化
- 3.72%
- 年变化
- 12.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%