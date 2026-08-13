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GMOD: Gmo Dynamic Allocation ETF

28.01 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GMOD汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点27.97和高点28.03进行交易。

关注Gmo Dynamic Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GMOD股票今天的价格是多少？

Gmo Dynamic Allocation ETF股票今天的定价为28.01。它在27.97 - 28.03范围内交易，昨天的收盘价为27.98，交易量达到12。GMOD的实时价格图表显示了这些更新。

Gmo Dynamic Allocation ETF股票是否支付股息？

Gmo Dynamic Allocation ETF目前的价值为28.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.90%和USD。实时查看图表以跟踪GMOD走势。

如何购买GMOD股票？

您可以以28.01的当前价格购买Gmo Dynamic Allocation ETF股票。订单通常设置在28.01或28.31附近，而12和-0.07%显示市场活动。立即关注GMOD的实时图表更新。

如何投资GMOD股票？

投资Gmo Dynamic Allocation ETF需要考虑年度范围24.81 - 28.05和当前价格28.01。许多人在以28.01或28.31下订单之前，会比较1.34%和。实时查看GMOD价格图表，了解每日变化。

Gmo Dynamic Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gmo Dynamic Allocation ETF的最高价格是28.05。在24.81 - 28.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gmo Dynamic Allocation ETF的绩效。

Gmo Dynamic Allocation ETF股票的最低价格是多少？

Gmo Dynamic Allocation ETF（GMOD）的最低价格为24.81。将其与当前的28.01和24.81 - 28.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMOD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GMOD股票是什么时候拆分的？

Gmo Dynamic Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.98和12.90%中可见。

日范围
27.97 28.03
年范围
24.81 28.05
前一天收盘价
27.98
开盘价
28.03
卖价
28.01
买价
28.31
最低价
27.97
最高价
28.03
交易量
12
日变化
0.11%
月变化
1.34%
6个月变化
3.72%
年变化
12.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%