Курс GMEY за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.89, а максимальная — 23.89.

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