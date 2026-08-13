GMEY: Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF
今日GMEY汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点23.83和高点23.83进行交易。
关注Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GMEY股票今天的价格是多少？
Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF股票今天的定价为23.83。它在23.83 - 23.83范围内交易，昨天的收盘价为23.89，交易量达到1。GMEY的实时价格图表显示了这些更新。
Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF目前的价值为23.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.87%和USD。实时查看图表以跟踪GMEY走势。
如何购买GMEY股票？
您可以以23.83的当前价格购买Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在23.83或24.13附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GMEY的实时图表更新。
如何投资GMEY股票？
投资Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围23.70 - 55.17和当前价格23.83。许多人在以23.83或24.13下订单之前，会比较-5.14%和。实时查看GMEY价格图表，了解每日变化。
Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF的最高价格是55.17。在23.70 - 55.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF的绩效。
Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF（GMEY）的最低价格为23.70。将其与当前的23.83和23.70 - 55.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMEY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GMEY股票是什么时候拆分的？
Yieldmax Gme Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.89和-51.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.89
- 开盘价
- 23.83
- 卖价
- 23.83
- 买价
- 24.13
- 最低价
- 23.83
- 最高价
- 23.83
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- -5.14%
- 6个月变化
- -33.55%
- 年变化
- -51.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%