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GMEU: T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF
Курс GMEU за сегодня изменился на -3.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.63, а максимальная — 6.09.
Следите за динамикой T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GMEU сегодня?
T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF (GMEU) сегодня оценивается на уровне 5.64. Инструмент торгуется в пределах 5.63 - 6.09, вчерашнее закрытие составило 5.86, а торговый объем достиг 710. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMEU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF?
T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 5.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.53% и USD. Отслеживайте движения GMEU на графике в реальном времени.
Как купить акции GMEU?
Вы можете купить акции T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF (GMEU) по текущей цене 5.64. Ордера обычно размещаются около 5.64 или 5.94, тогда как 710 и -7.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMEU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GMEU?
Инвестирование в T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 5.49 - 13.34 и текущей цены 5.64. Многие сравнивают -17.30% и -48.68% перед размещением ордеров на 5.64 или 5.94. Изучайте ежедневные изменения цены GMEU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF (GMEU) за последний год составила 13.34. Акции заметно колебались в пределах 5.49 - 13.34, сравнение с 5.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF (GMEU) за год составила 5.49. Сравнение с текущими 5.64 и 5.49 - 13.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMEU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GMEU?
В прошлом T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.86 и -50.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.86
- Open
- 6.07
- Bid
- 5.64
- Ask
- 5.94
- Low
- 5.63
- High
- 6.09
- Объем
- 710
- Дневное изменение
- -3.75%
- Месячное изменение
- -17.30%
- 6-месячное изменение
- -48.68%
- Годовое изменение
- -50.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%