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GMEU: T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF

5.64 USD 0.22 (3.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GMEU за сегодня изменился на -3.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.63, а максимальная — 6.09.

Следите за динамикой T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GMEU сегодня?

T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF (GMEU) сегодня оценивается на уровне 5.64. Инструмент торгуется в пределах 5.63 - 6.09, вчерашнее закрытие составило 5.86, а торговый объем достиг 710. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMEU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 5.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.53% и USD. Отслеживайте движения GMEU на графике в реальном времени.

Как купить акции GMEU?

Вы можете купить акции T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF (GMEU) по текущей цене 5.64. Ордера обычно размещаются около 5.64 или 5.94, тогда как 710 и -7.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMEU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GMEU?

Инвестирование в T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 5.49 - 13.34 и текущей цены 5.64. Многие сравнивают -17.30% и -48.68% перед размещением ордеров на 5.64 или 5.94. Изучайте ежедневные изменения цены GMEU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF (GMEU) за последний год составила 13.34. Акции заметно колебались в пределах 5.49 - 13.34, сравнение с 5.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF (GMEU) за год составила 5.49. Сравнение с текущими 5.64 и 5.49 - 13.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMEU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GMEU?

В прошлом T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.86 и -50.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.63 6.09
Годовой диапазон
5.49 13.34
Предыдущее закрытие
5.86
Open
6.07
Bid
5.64
Ask
5.94
Low
5.63
High
6.09
Объем
710
Дневное изменение
-3.75%
Месячное изменение
-17.30%
6-месячное изменение
-48.68%
Годовое изменение
-50.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%