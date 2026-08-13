GMEU股票今天的价格是多少？ T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票今天的定价为5.65。它在5.52 - 5.70范围内交易，昨天的收盘价为5.64，交易量达到452。GMEU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？ T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF目前的价值为5.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-50.44%和USD。实时查看图表以跟踪GMEU走势。

如何购买GMEU股票？ 您可以以5.65的当前价格购买T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在5.65或5.95附近，而452和0.89%显示市场活动。立即关注GMEU的实时图表更新。

如何投资GMEU股票？ 投资T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围5.49 - 13.34和当前价格5.65。许多人在以5.65或5.95下订单之前，会比较-17.16%和。实时查看GMEU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF的最高价格是13.34。在5.49 - 13.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF的绩效。

T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？ T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF（GMEU）的最低价格为5.49。将其与当前的5.65和5.49 - 13.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。