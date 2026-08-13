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GMEU: T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF

5.65 USD 0.01 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GMEU汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点5.52和高点5.70进行交易。

关注T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GMEU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票今天的定价为5.65。它在5.52 - 5.70范围内交易，昨天的收盘价为5.64，交易量达到452。GMEU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF目前的价值为5.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-50.44%和USD。实时查看图表以跟踪GMEU走势。

如何购买GMEU股票？

您可以以5.65的当前价格购买T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在5.65或5.95附近，而452和0.89%显示市场活动。立即关注GMEU的实时图表更新。

如何投资GMEU股票？

投资T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围5.49 - 13.34和当前价格5.65。许多人在以5.65或5.95下订单之前，会比较-17.16%和。实时查看GMEU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF的最高价格是13.34。在5.49 - 13.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF的绩效。

T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF（GMEU）的最低价格为5.49。将其与当前的5.65和5.49 - 13.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GMEU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.64和-50.44%中可见。

日范围
5.52 5.70
年范围
5.49 13.34
前一天收盘价
5.64
开盘价
5.60
卖价
5.65
买价
5.95
最低价
5.52
最高价
5.70
交易量
452
日变化
0.18%
月变化
-17.16%
6个月变化
-48.59%
年变化
-50.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%