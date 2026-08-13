GMEU: T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF
今日GMEU汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点5.52和高点5.70进行交易。
关注T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GMEU股票今天的价格是多少？
T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票今天的定价为5.65。它在5.52 - 5.70范围内交易，昨天的收盘价为5.64，交易量达到452。GMEU的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？
T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF目前的价值为5.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-50.44%和USD。实时查看图表以跟踪GMEU走势。
如何购买GMEU股票？
您可以以5.65的当前价格购买T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在5.65或5.95附近，而452和0.89%显示市场活动。立即关注GMEU的实时图表更新。
如何投资GMEU股票？
投资T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围5.49 - 13.34和当前价格5.65。许多人在以5.65或5.95下订单之前，会比较-17.16%和。实时查看GMEU价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF的最高价格是13.34。在5.49 - 13.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF的绩效。
T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？
T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF（GMEU）的最低价格为5.49。将其与当前的5.65和5.49 - 13.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GMEU股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.64和-50.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.64
- 开盘价
- 5.60
- 卖价
- 5.65
- 买价
- 5.95
- 最低价
- 5.52
- 最高价
- 5.70
- 交易量
- 452
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- -17.16%
- 6个月变化
- -48.59%
- 年变化
- -50.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%