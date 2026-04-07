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GMAR: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
Курс GMAR за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.88, а максимальная — 44.94.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GMAR сегодня?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) сегодня оценивается на уровне 44.88. Инструмент торгуется в пределах 44.88 - 44.94, вчерашнее закрытие составило 44.86, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 44.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.48% и USD. Отслеживайте движения GMAR на графике в реальном времени.
Как купить акции GMAR?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) по текущей цене 44.88. Ордера обычно размещаются около 44.88 или 45.18, тогда как 6 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GMAR?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 39.53 - 44.94 и текущей цены 44.88. Многие сравнивают 0.61% и 8.80% перед размещением ордеров на 44.88 или 45.18. Изучайте ежедневные изменения цены GMAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) за последний год составила 44.94. Акции заметно колебались в пределах 39.53 - 44.94, сравнение с 44.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) за год составила 39.53. Сравнение с текущими 44.88 и 39.53 - 44.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GMAR?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.86 и 13.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.86
- Open
- 44.94
- Bid
- 44.88
- Ask
- 45.18
- Low
- 44.88
- High
- 44.94
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- 8.80%
- Годовое изменение
- 13.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%