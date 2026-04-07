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GMAR: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

44.88 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GMAR за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.88, а максимальная — 44.94.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GMAR сегодня?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) сегодня оценивается на уровне 44.88. Инструмент торгуется в пределах 44.88 - 44.94, вчерашнее закрытие составило 44.86, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 44.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.48% и USD. Отслеживайте движения GMAR на графике в реальном времени.

Как купить акции GMAR?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) по текущей цене 44.88. Ордера обычно размещаются около 44.88 или 45.18, тогда как 6 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GMAR?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 39.53 - 44.94 и текущей цены 44.88. Многие сравнивают 0.61% и 8.80% перед размещением ордеров на 44.88 или 45.18. Изучайте ежедневные изменения цены GMAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) за последний год составила 44.94. Акции заметно колебались в пределах 39.53 - 44.94, сравнение с 44.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) за год составила 39.53. Сравнение с текущими 44.88 и 39.53 - 44.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GMAR?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.86 и 13.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.88 44.94
Годовой диапазон
39.53 44.94
Предыдущее закрытие
44.86
Open
44.94
Bid
44.88
Ask
45.18
Low
44.88
High
44.94
Объем
6
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
8.80%
Годовое изменение
13.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%