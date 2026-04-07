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GMAR: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

44.86 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GMAR汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点44.85和高点44.89进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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GMAR新闻

常见问题解答

GMAR股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March股票今天的定价为44.86。它在44.85 - 44.89范围内交易，昨天的收盘价为44.88，交易量达到19。GMAR的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March目前的价值为44.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.43%和USD。实时查看图表以跟踪GMAR走势。

如何购买GMAR股票？

您可以以44.86的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March股票。订单通常设置在44.86或45.16附近，而19和-0.04%显示市场活动。立即关注GMAR的实时图表更新。

如何投资GMAR股票？

投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March需要考虑年度范围39.53 - 44.94和当前价格44.86。许多人在以44.86或45.16下订单之前，会比较0.56%和。实时查看GMAR价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March的最高价格是44.94。在39.53 - 44.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March（GMAR）的最低价格为39.53。将其与当前的44.86和39.53 - 44.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GMAR股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.88和13.43%中可见。

日范围
44.85 44.89
年范围
39.53 44.94
前一天收盘价
44.88
开盘价
44.88
卖价
44.86
买价
45.16
最低价
44.85
最高价
44.89
交易量
19
日变化
-0.04%
月变化
0.56%
6个月变化
8.75%
年变化
13.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%