GMAR: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
今日GMAR汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点44.85和高点44.89进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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GMAR新闻
常见问题解答
GMAR股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March股票今天的定价为44.86。它在44.85 - 44.89范围内交易，昨天的收盘价为44.88，交易量达到19。GMAR的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March目前的价值为44.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.43%和USD。实时查看图表以跟踪GMAR走势。
如何购买GMAR股票？
您可以以44.86的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March股票。订单通常设置在44.86或45.16附近，而19和-0.04%显示市场活动。立即关注GMAR的实时图表更新。
如何投资GMAR股票？
投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March需要考虑年度范围39.53 - 44.94和当前价格44.86。许多人在以44.86或45.16下订单之前，会比较0.56%和。实时查看GMAR价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March的最高价格是44.94。在39.53 - 44.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March的绩效。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March（GMAR）的最低价格为39.53。将其与当前的44.86和39.53 - 44.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GMAR股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.88和13.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.88
- 开盘价
- 44.88
- 卖价
- 44.86
- 买价
- 45.16
- 最低价
- 44.85
- 最高价
- 44.89
- 交易量
- 19
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.56%
- 6个月变化
- 8.75%
- 年变化
- 13.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%