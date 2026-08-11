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GLXU: T-REX 2X Long GLXY Daily Target
Курс GLXU за сегодня изменился на -5.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.91, а максимальная — 4.30.
Следите за динамикой T-REX 2X Long GLXY Daily Target. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLXU сегодня?
T-REX 2X Long GLXY Daily Target (GLXU) сегодня оценивается на уровне 3.97. Инструмент торгуется в пределах 3.91 - 4.30, вчерашнее закрытие составило 4.22, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLXU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long GLXY Daily Target?
T-REX 2X Long GLXY Daily Target в настоящее время оценивается в 3.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.14% и USD. Отслеживайте движения GLXU на графике в реальном времени.
Как купить акции GLXU?
Вы можете купить акции T-REX 2X Long GLXY Daily Target (GLXU) по текущей цене 3.97. Ордера обычно размещаются около 3.97 или 4.27, тогда как 65 и -7.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLXU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLXU?
Инвестирование в T-REX 2X Long GLXY Daily Target предполагает учет годового диапазона 3.63 - 56.50 и текущей цены 3.97. Многие сравнивают -10.18% и -39.94% перед размещением ордеров на 3.97 или 4.27. Изучайте ежедневные изменения цены GLXU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long GLXY Daily Target?
Самая высокая цена T-REX 2X Long GLXY Daily Target (GLXU) за последний год составила 56.50. Акции заметно колебались в пределах 3.63 - 56.50, сравнение с 4.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long GLXY Daily Target на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long GLXY Daily Target?
Самая низкая цена T-REX 2X Long GLXY Daily Target (GLXU) за год составила 3.63. Сравнение с текущими 3.97 и 3.63 - 56.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLXU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLXU?
В прошлом T-REX 2X Long GLXY Daily Target проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.22 и -74.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.22
- Open
- 4.30
- Bid
- 3.97
- Ask
- 4.27
- Low
- 3.91
- High
- 4.30
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- -5.92%
- Месячное изменение
- -10.18%
- 6-месячное изменение
- -39.94%
- Годовое изменение
- -74.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%