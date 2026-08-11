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GLXU: T-REX 2X Long GLXY Daily Target

3.97 USD 0.25 (5.92%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GLXU за сегодня изменился на -5.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.91, а максимальная — 4.30.

Следите за динамикой T-REX 2X Long GLXY Daily Target. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLXU сегодня?

T-REX 2X Long GLXY Daily Target (GLXU) сегодня оценивается на уровне 3.97. Инструмент торгуется в пределах 3.91 - 4.30, вчерашнее закрытие составило 4.22, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLXU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long GLXY Daily Target?

T-REX 2X Long GLXY Daily Target в настоящее время оценивается в 3.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.14% и USD. Отслеживайте движения GLXU на графике в реальном времени.

Как купить акции GLXU?

Вы можете купить акции T-REX 2X Long GLXY Daily Target (GLXU) по текущей цене 3.97. Ордера обычно размещаются около 3.97 или 4.27, тогда как 65 и -7.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLXU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLXU?

Инвестирование в T-REX 2X Long GLXY Daily Target предполагает учет годового диапазона 3.63 - 56.50 и текущей цены 3.97. Многие сравнивают -10.18% и -39.94% перед размещением ордеров на 3.97 или 4.27. Изучайте ежедневные изменения цены GLXU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long GLXY Daily Target?

Самая высокая цена T-REX 2X Long GLXY Daily Target (GLXU) за последний год составила 56.50. Акции заметно колебались в пределах 3.63 - 56.50, сравнение с 4.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long GLXY Daily Target на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long GLXY Daily Target?

Самая низкая цена T-REX 2X Long GLXY Daily Target (GLXU) за год составила 3.63. Сравнение с текущими 3.97 и 3.63 - 56.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLXU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLXU?

В прошлом T-REX 2X Long GLXY Daily Target проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.22 и -74.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.91 4.30
Годовой диапазон
3.63 56.50
Предыдущее закрытие
4.22
Open
4.30
Bid
3.97
Ask
4.27
Low
3.91
High
4.30
Объем
65
Дневное изменение
-5.92%
Месячное изменение
-10.18%
6-месячное изменение
-39.94%
Годовое изменение
-74.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%