GLXU: T-REX 2X Long GLXY Daily Target
今日GLXU汇率已更改5.54%。当日，交易品种以低点4.19和高点4.50进行交易。
关注T-REX 2X Long GLXY Daily Target动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GLXU股票今天的价格是多少？
T-REX 2X Long GLXY Daily Target股票今天的定价为4.19。它在4.19 - 4.50范围内交易，昨天的收盘价为3.97，交易量达到76。GLXU的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X Long GLXY Daily Target股票是否支付股息？
T-REX 2X Long GLXY Daily Target目前的价值为4.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-72.70%和USD。实时查看图表以跟踪GLXU走势。
如何购买GLXU股票？
您可以以4.19的当前价格购买T-REX 2X Long GLXY Daily Target股票。订单通常设置在4.19或4.49附近，而76和-2.78%显示市场活动。立即关注GLXU的实时图表更新。
如何投资GLXU股票？
投资T-REX 2X Long GLXY Daily Target需要考虑年度范围3.63 - 56.50和当前价格4.19。许多人在以4.19或4.49下订单之前，会比较-5.20%和。实时查看GLXU价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X Long GLXY Daily Target股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X Long GLXY Daily Target的最高价格是56.50。在3.63 - 56.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long GLXY Daily Target的绩效。
T-REX 2X Long GLXY Daily Target股票的最低价格是多少？
T-REX 2X Long GLXY Daily Target（GLXU）的最低价格为3.63。将其与当前的4.19和3.63 - 56.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLXU股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X Long GLXY Daily Target历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.97和-72.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.97
- 开盘价
- 4.31
- 卖价
- 4.19
- 买价
- 4.49
- 最低价
- 4.19
- 最高价
- 4.50
- 交易量
- 76
- 日变化
- 5.54%
- 月变化
- -5.20%
- 6个月变化
- -36.61%
- 年变化
- -72.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%