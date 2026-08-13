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GLXU: T-REX 2X Long GLXY Daily Target

4.19 USD 0.22 (5.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GLXU汇率已更改5.54%。当日，交易品种以低点4.19和高点4.50进行交易。

关注T-REX 2X Long GLXY Daily Target动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GLXU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X Long GLXY Daily Target股票今天的定价为4.19。它在4.19 - 4.50范围内交易，昨天的收盘价为3.97，交易量达到76。GLXU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long GLXY Daily Target股票是否支付股息？

T-REX 2X Long GLXY Daily Target目前的价值为4.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-72.70%和USD。实时查看图表以跟踪GLXU走势。

如何购买GLXU股票？

您可以以4.19的当前价格购买T-REX 2X Long GLXY Daily Target股票。订单通常设置在4.19或4.49附近，而76和-2.78%显示市场活动。立即关注GLXU的实时图表更新。

如何投资GLXU股票？

投资T-REX 2X Long GLXY Daily Target需要考虑年度范围3.63 - 56.50和当前价格4.19。许多人在以4.19或4.49下订单之前，会比较-5.20%和。实时查看GLXU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long GLXY Daily Target股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X Long GLXY Daily Target的最高价格是56.50。在3.63 - 56.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long GLXY Daily Target的绩效。

T-REX 2X Long GLXY Daily Target股票的最低价格是多少？

T-REX 2X Long GLXY Daily Target（GLXU）的最低价格为3.63。将其与当前的4.19和3.63 - 56.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GLXU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X Long GLXY Daily Target历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.97和-72.70%中可见。

日范围
4.19 4.50
年范围
3.63 56.50
前一天收盘价
3.97
开盘价
4.31
卖价
4.19
买价
4.49
最低价
4.19
最高价
4.50
交易量
76
日变化
5.54%
月变化
-5.20%
6个月变化
-36.61%
年变化
-72.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%