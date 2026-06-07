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GINN: Goldman Sachs Innovate Equity ETF

82.05 USD 0.22 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GINN за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.05, а максимальная — 82.11.

Следите за динамикой Goldman Sachs Innovate Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GINN сегодня?

Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) сегодня оценивается на уровне 82.05. Инструмент торгуется в пределах 82.05 - 82.11, вчерашнее закрытие составило 81.83, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GINN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Innovate Equity ETF?

Goldman Sachs Innovate Equity ETF в настоящее время оценивается в 82.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.30% и USD. Отслеживайте движения GINN на графике в реальном времени.

Как купить акции GINN?

Вы можете купить акции Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) по текущей цене 82.05. Ордера обычно размещаются около 82.05 или 82.35, тогда как 2 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GINN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GINN?

Инвестирование в Goldman Sachs Innovate Equity ETF предполагает учет годового диапазона 65.63 - 82.11 и текущей цены 82.05. Многие сравнивают 2.95% и 13.14% перед размещением ордеров на 82.05 или 82.35. Изучайте ежедневные изменения цены GINN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Innovate Equity ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) за последний год составила 82.11. Акции заметно колебались в пределах 65.63 - 82.11, сравнение с 81.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Innovate Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Innovate Equity ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) за год составила 65.63. Сравнение с текущими 82.05 и 65.63 - 82.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GINN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GINN?

В прошлом Goldman Sachs Innovate Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 81.83 и 17.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
82.05 82.11
Годовой диапазон
65.63 82.11
Предыдущее закрытие
81.83
Open
82.11
Bid
82.05
Ask
82.35
Low
82.05
High
82.11
Объем
2
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
2.95%
6-месячное изменение
13.14%
Годовое изменение
17.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%