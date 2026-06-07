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GINN: Goldman Sachs Innovate Equity ETF
Курс GINN за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.05, а максимальная — 82.11.
Следите за динамикой Goldman Sachs Innovate Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GINN сегодня?
Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) сегодня оценивается на уровне 82.05. Инструмент торгуется в пределах 82.05 - 82.11, вчерашнее закрытие составило 81.83, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GINN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Innovate Equity ETF?
Goldman Sachs Innovate Equity ETF в настоящее время оценивается в 82.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.30% и USD. Отслеживайте движения GINN на графике в реальном времени.
Как купить акции GINN?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) по текущей цене 82.05. Ордера обычно размещаются около 82.05 или 82.35, тогда как 2 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GINN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GINN?
Инвестирование в Goldman Sachs Innovate Equity ETF предполагает учет годового диапазона 65.63 - 82.11 и текущей цены 82.05. Многие сравнивают 2.95% и 13.14% перед размещением ордеров на 82.05 или 82.35. Изучайте ежедневные изменения цены GINN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Innovate Equity ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) за последний год составила 82.11. Акции заметно колебались в пределах 65.63 - 82.11, сравнение с 81.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Innovate Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Innovate Equity ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) за год составила 65.63. Сравнение с текущими 82.05 и 65.63 - 82.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GINN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GINN?
В прошлом Goldman Sachs Innovate Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 81.83 и 17.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 81.83
- Open
- 82.11
- Bid
- 82.05
- Ask
- 82.35
- Low
- 82.05
- High
- 82.11
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 2.95%
- 6-месячное изменение
- 13.14%
- Годовое изменение
- 17.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%