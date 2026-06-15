GINN: Goldman Sachs Innovate Equity ETF
今日GINN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点82.05和高点82.05进行交易。
关注Goldman Sachs Innovate Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GINN股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Innovate Equity ETF股票今天的定价为82.05。它在82.05 - 82.05范围内交易，昨天的收盘价为82.05，交易量达到1。GINN的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Innovate Equity ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs Innovate Equity ETF目前的价值为82.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.30%和USD。实时查看图表以跟踪GINN走势。
如何购买GINN股票？
您可以以82.05的当前价格购买Goldman Sachs Innovate Equity ETF股票。订单通常设置在82.05或82.35附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GINN的实时图表更新。
如何投资GINN股票？
投资Goldman Sachs Innovate Equity ETF需要考虑年度范围65.63 - 82.11和当前价格82.05。许多人在以82.05或82.35下订单之前，会比较2.95%和。实时查看GINN价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Innovate Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Innovate Equity ETF的最高价格是82.11。在65.63 - 82.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Innovate Equity ETF的绩效。
Goldman Sachs Innovate Equity ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Innovate Equity ETF（GINN）的最低价格为65.63。将其与当前的82.05和65.63 - 82.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GINN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GINN股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Innovate Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、82.05和17.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 82.05
- 开盘价
- 82.05
- 卖价
- 82.05
- 买价
- 82.35
- 最低价
- 82.05
- 最高价
- 82.05
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.95%
- 6个月变化
- 13.14%
- 年变化
- 17.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%