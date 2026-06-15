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GINN: Goldman Sachs Innovate Equity ETF

82.05 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GINN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点82.05和高点82.05进行交易。

关注Goldman Sachs Innovate Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GINN新闻

常见问题解答

GINN股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Innovate Equity ETF股票今天的定价为82.05。它在82.05 - 82.05范围内交易，昨天的收盘价为82.05，交易量达到1。GINN的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Innovate Equity ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Innovate Equity ETF目前的价值为82.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.30%和USD。实时查看图表以跟踪GINN走势。

如何购买GINN股票？

您可以以82.05的当前价格购买Goldman Sachs Innovate Equity ETF股票。订单通常设置在82.05或82.35附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GINN的实时图表更新。

如何投资GINN股票？

投资Goldman Sachs Innovate Equity ETF需要考虑年度范围65.63 - 82.11和当前价格82.05。许多人在以82.05或82.35下订单之前，会比较2.95%和。实时查看GINN价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Innovate Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Innovate Equity ETF的最高价格是82.11。在65.63 - 82.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Innovate Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs Innovate Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Innovate Equity ETF（GINN）的最低价格为65.63。将其与当前的82.05和65.63 - 82.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GINN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GINN股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Innovate Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、82.05和17.30%中可见。

日范围
82.05 82.05
年范围
65.63 82.11
前一天收盘价
82.05
开盘价
82.05
卖价
82.05
买价
82.35
最低价
82.05
最高价
82.05
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
2.95%
6个月变化
13.14%
年变化
17.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%