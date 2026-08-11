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GIND: Goldman Sachs India Equity ETF

24.91 USD 0.12 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GIND за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.90, а максимальная — 24.97.

Следите за динамикой Goldman Sachs India Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GIND сегодня?

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) сегодня оценивается на уровне 24.91. Инструмент торгуется в пределах 24.90 - 24.97, вчерашнее закрытие составило 25.03, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs India Equity ETF?

Goldman Sachs India Equity ETF в настоящее время оценивается в 24.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.96% и USD. Отслеживайте движения GIND на графике в реальном времени.

Как купить акции GIND?

Вы можете купить акции Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) по текущей цене 24.91. Ордера обычно размещаются около 24.91 или 25.21, тогда как 9 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GIND?

Инвестирование в Goldman Sachs India Equity ETF предполагает учет годового диапазона 21.43 - 25.74 и текущей цены 24.91. Многие сравнивают 0.08% и 1.84% перед размещением ордеров на 24.91 или 25.21. Изучайте ежедневные изменения цены GIND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs India Equity ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) за последний год составила 25.74. Акции заметно колебались в пределах 21.43 - 25.74, сравнение с 25.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs India Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs India Equity ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) за год составила 21.43. Сравнение с текущими 24.91 и 21.43 - 25.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GIND?

В прошлом Goldman Sachs India Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.03 и -2.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.90 24.97
Годовой диапазон
21.43 25.74
Предыдущее закрытие
25.03
Open
24.97
Bid
24.91
Ask
25.21
Low
24.90
High
24.97
Объем
9
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
1.84%
Годовое изменение
-2.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%