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GIND: Goldman Sachs India Equity ETF
Курс GIND за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.90, а максимальная — 24.97.
Следите за динамикой Goldman Sachs India Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GIND сегодня?
Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) сегодня оценивается на уровне 24.91. Инструмент торгуется в пределах 24.90 - 24.97, вчерашнее закрытие составило 25.03, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs India Equity ETF?
Goldman Sachs India Equity ETF в настоящее время оценивается в 24.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.96% и USD. Отслеживайте движения GIND на графике в реальном времени.
Как купить акции GIND?
Вы можете купить акции Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) по текущей цене 24.91. Ордера обычно размещаются около 24.91 или 25.21, тогда как 9 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GIND?
Инвестирование в Goldman Sachs India Equity ETF предполагает учет годового диапазона 21.43 - 25.74 и текущей цены 24.91. Многие сравнивают 0.08% и 1.84% перед размещением ордеров на 24.91 или 25.21. Изучайте ежедневные изменения цены GIND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs India Equity ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) за последний год составила 25.74. Акции заметно колебались в пределах 21.43 - 25.74, сравнение с 25.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs India Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs India Equity ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) за год составила 21.43. Сравнение с текущими 24.91 и 21.43 - 25.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GIND?
В прошлом Goldman Sachs India Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.03 и -2.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.03
- Open
- 24.97
- Bid
- 24.91
- Ask
- 25.21
- Low
- 24.90
- High
- 24.97
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 1.84%
- Годовое изменение
- -2.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%