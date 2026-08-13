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GIND: Goldman Sachs India Equity ETF

24.96 USD 0.05 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GIND汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点24.96和高点24.99进行交易。

关注Goldman Sachs India Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GIND股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs India Equity ETF股票今天的定价为24.96。它在24.96 - 24.99范围内交易，昨天的收盘价为24.91，交易量达到2。GIND的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs India Equity ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs India Equity ETF目前的价值为24.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.77%和USD。实时查看图表以跟踪GIND走势。

如何购买GIND股票？

您可以以24.96的当前价格购买Goldman Sachs India Equity ETF股票。订单通常设置在24.96或25.26附近，而2和-0.12%显示市场活动。立即关注GIND的实时图表更新。

如何投资GIND股票？

投资Goldman Sachs India Equity ETF需要考虑年度范围21.43 - 25.74和当前价格24.96。许多人在以24.96或25.26下订单之前，会比较0.28%和。实时查看GIND价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs India Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs India Equity ETF的最高价格是25.74。在21.43 - 25.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs India Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs India Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs India Equity ETF（GIND）的最低价格为21.43。将其与当前的24.96和21.43 - 25.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GIND股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs India Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.91和-2.77%中可见。

日范围
24.96 24.99
年范围
21.43 25.74
前一天收盘价
24.91
开盘价
24.99
卖价
24.96
买价
25.26
最低价
24.96
最高价
24.99
交易量
2
日变化
0.20%
月变化
0.28%
6个月变化
2.04%
年变化
-2.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%