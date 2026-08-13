GIND: Goldman Sachs India Equity ETF
今日GIND汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点24.96和高点24.99进行交易。
关注Goldman Sachs India Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GIND股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs India Equity ETF股票今天的定价为24.96。它在24.96 - 24.99范围内交易，昨天的收盘价为24.91，交易量达到2。GIND的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs India Equity ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs India Equity ETF目前的价值为24.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.77%和USD。实时查看图表以跟踪GIND走势。
如何购买GIND股票？
您可以以24.96的当前价格购买Goldman Sachs India Equity ETF股票。订单通常设置在24.96或25.26附近，而2和-0.12%显示市场活动。立即关注GIND的实时图表更新。
如何投资GIND股票？
投资Goldman Sachs India Equity ETF需要考虑年度范围21.43 - 25.74和当前价格24.96。许多人在以24.96或25.26下订单之前，会比较0.28%和。实时查看GIND价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs India Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs India Equity ETF的最高价格是25.74。在21.43 - 25.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs India Equity ETF的绩效。
Goldman Sachs India Equity ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs India Equity ETF（GIND）的最低价格为21.43。将其与当前的24.96和21.43 - 25.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GIND股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs India Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.91和-2.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.91
- 开盘价
- 24.99
- 卖价
- 24.96
- 买价
- 25.26
- 最低价
- 24.96
- 最高价
- 24.99
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.28%
- 6个月变化
- 2.04%
- 年变化
- -2.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%