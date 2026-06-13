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GIGB: Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

44.87 USD 0.20 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GIGB за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.85, а максимальная — 44.94.

Следите за динамикой Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GIGB сегодня?

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) сегодня оценивается на уровне 44.87. Инструмент торгуется в пределах 44.85 - 44.94, вчерашнее закрытие составило 45.07, а торговый объем достиг 132. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIGB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF?

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 44.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.92% и USD. Отслеживайте движения GIGB на графике в реальном времени.

Как купить акции GIGB?

Вы можете купить акции Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) по текущей цене 44.87. Ордера обычно размещаются около 44.87 или 45.17, тогда как 132 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIGB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GIGB?

Инвестирование в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 44.85 - 47.16 и текущей цены 44.87. Многие сравнивают 0.00% и -3.51% перед размещением ордеров на 44.87 или 45.17. Изучайте ежедневные изменения цены GIGB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) за последний год составила 47.16. Акции заметно колебались в пределах 44.85 - 47.16, сравнение с 45.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) за год составила 44.85. Сравнение с текущими 44.87 и 44.85 - 47.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIGB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GIGB?

В прошлом Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.07 и -1.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.85 44.94
Годовой диапазон
44.85 47.16
Предыдущее закрытие
45.07
Open
44.91
Bid
44.87
Ask
45.17
Low
44.85
High
44.94
Объем
132
Дневное изменение
-0.44%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-3.51%
Годовое изменение
-1.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%