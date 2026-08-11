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GEOA: WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund
Курс GEOA за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.23, а максимальная — 36.28.
Следите за динамикой WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GEOA сегодня?
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) сегодня оценивается на уровне 36.27. Инструмент торгуется в пределах 36.23 - 36.28, вчерашнее закрытие составило 35.99, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GEOA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund?
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund в настоящее время оценивается в 36.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.26% и USD. Отслеживайте движения GEOA на графике в реальном времени.
Как купить акции GEOA?
Вы можете купить акции WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) по текущей цене 36.27. Ордера обычно размещаются около 36.27 или 36.57, тогда как 8 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GEOA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GEOA?
Инвестирование в WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund предполагает учет годового диапазона 29.31 - 36.87 и текущей цены 36.27. Многие сравнивают 0.08% и 0.11% перед размещением ордеров на 36.27 или 36.57. Изучайте ежедневные изменения цены GEOA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund?
Самая высокая цена WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) за последний год составила 36.87. Акции заметно колебались в пределах 29.31 - 36.87, сравнение с 35.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund?
Самая низкая цена WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) за год составила 29.31. Сравнение с текущими 36.27 и 29.31 - 36.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GEOA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GEOA?
В прошлом WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.99 и 21.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.99
- Open
- 36.28
- Bid
- 36.27
- Ask
- 36.57
- Low
- 36.23
- High
- 36.28
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.78%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 0.11%
- Годовое изменение
- 21.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%