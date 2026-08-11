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GEOA: WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund

36.27 USD 0.28 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GEOA за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.23, а максимальная — 36.28.

Следите за динамикой WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GEOA сегодня?

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) сегодня оценивается на уровне 36.27. Инструмент торгуется в пределах 36.23 - 36.28, вчерашнее закрытие составило 35.99, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GEOA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund?

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund в настоящее время оценивается в 36.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.26% и USD. Отслеживайте движения GEOA на графике в реальном времени.

Как купить акции GEOA?

Вы можете купить акции WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) по текущей цене 36.27. Ордера обычно размещаются около 36.27 или 36.57, тогда как 8 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GEOA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GEOA?

Инвестирование в WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund предполагает учет годового диапазона 29.31 - 36.87 и текущей цены 36.27. Многие сравнивают 0.08% и 0.11% перед размещением ордеров на 36.27 или 36.57. Изучайте ежедневные изменения цены GEOA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund?

Самая высокая цена WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) за последний год составила 36.87. Акции заметно колебались в пределах 29.31 - 36.87, сравнение с 35.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund?

Самая низкая цена WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund (GEOA) за год составила 29.31. Сравнение с текущими 36.27 и 29.31 - 36.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GEOA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GEOA?

В прошлом WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.99 и 21.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.23 36.28
Годовой диапазон
29.31 36.87
Предыдущее закрытие
35.99
Open
36.28
Bid
36.27
Ask
36.57
Low
36.23
High
36.28
Объем
8
Дневное изменение
0.78%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
0.11%
Годовое изменение
21.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%