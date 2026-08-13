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GEOA: WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund

36.27 USD 0.28 (0.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GEOA汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点36.23和高点36.28进行交易。

关注WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GEOA股票今天的价格是多少？

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund股票今天的定价为36.27。它在36.23 - 36.28范围内交易，昨天的收盘价为35.99，交易量达到8。GEOA的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund股票是否支付股息？

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund目前的价值为36.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.26%和USD。实时查看图表以跟踪GEOA走势。

如何购买GEOA股票？

您可以以36.27的当前价格购买WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund股票。订单通常设置在36.27或36.57附近，而8和-0.03%显示市场活动。立即关注GEOA的实时图表更新。

如何投资GEOA股票？

投资WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund需要考虑年度范围29.31 - 36.87和当前价格36.27。许多人在以36.27或36.57下订单之前，会比较0.08%和。实时查看GEOA价格图表，了解每日变化。

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund的最高价格是36.87。在29.31 - 36.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund的绩效。

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund（GEOA）的最低价格为29.31。将其与当前的36.27和29.31 - 36.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEOA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GEOA股票是什么时候拆分的？

WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.99和21.26%中可见。

日范围
36.23 36.28
年范围
29.31 36.87
前一天收盘价
35.99
开盘价
36.28
卖价
36.27
买价
36.57
最低价
36.23
最高价
36.28
交易量
8
日变化
0.78%
月变化
0.08%
6个月变化
0.11%
年变化
21.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%