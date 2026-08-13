GEOA: WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund
今日GEOA汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点36.23和高点36.28进行交易。
关注WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GEOA股票今天的价格是多少？
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund股票今天的定价为36.27。它在36.23 - 36.28范围内交易，昨天的收盘价为35.99，交易量达到8。GEOA的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund股票是否支付股息？
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund目前的价值为36.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.26%和USD。实时查看图表以跟踪GEOA走势。
如何购买GEOA股票？
您可以以36.27的当前价格购买WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund股票。订单通常设置在36.27或36.57附近，而8和-0.03%显示市场活动。立即关注GEOA的实时图表更新。
如何投资GEOA股票？
投资WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund需要考虑年度范围29.31 - 36.87和当前价格36.27。许多人在以36.27或36.57下订单之前，会比较0.08%和。实时查看GEOA价格图表，了解每日变化。
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund的最高价格是36.87。在29.31 - 36.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund的绩效。
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund（GEOA）的最低价格为29.31。将其与当前的36.27和29.31 - 36.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEOA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GEOA股票是什么时候拆分的？
WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.99和21.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.99
- 开盘价
- 36.28
- 卖价
- 36.27
- 买价
- 36.57
- 最低价
- 36.23
- 最高价
- 36.28
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.78%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- 0.11%
- 年变化
- 21.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%