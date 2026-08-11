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GDOG: Grayscale Dogecoin Trust ETF
Курс GDOG за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.15, а максимальная — 8.20.
Следите за динамикой Grayscale Dogecoin Trust ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GDOG сегодня?
Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) сегодня оценивается на уровне 8.20. Инструмент торгуется в пределах 8.15 - 8.20, вчерашнее закрытие составило 8.19, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDOG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Dogecoin Trust ETF?
Grayscale Dogecoin Trust ETF в настоящее время оценивается в 8.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.24% и USD. Отслеживайте движения GDOG на графике в реальном времени.
Как купить акции GDOG?
Вы можете купить акции Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) по текущей цене 8.20. Ордера обычно размещаются около 8.20 или 8.50, тогда как 16 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDOG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GDOG?
Инвестирование в Grayscale Dogecoin Trust ETF предполагает учет годового диапазона 8.03 - 18.42 и текущей цены 8.20. Многие сравнивают 0.12% и -23.65% перед размещением ордеров на 8.20 или 8.50. Изучайте ежедневные изменения цены GDOG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Dogecoin Trust ETF?
Самая высокая цена Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) за последний год составила 18.42. Акции заметно колебались в пределах 8.03 - 18.42, сравнение с 8.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Dogecoin Trust ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Dogecoin Trust ETF?
Самая низкая цена Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) за год составила 8.03. Сравнение с текущими 8.20 и 8.03 - 18.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDOG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GDOG?
В прошлом Grayscale Dogecoin Trust ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.19 и -52.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.19
- Open
- 8.17
- Bid
- 8.20
- Ask
- 8.50
- Low
- 8.15
- High
- 8.20
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -23.65%
- Годовое изменение
- -52.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%