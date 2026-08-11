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GDOG: Grayscale Dogecoin Trust ETF

8.20 USD 0.01 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GDOG за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.15, а максимальная — 8.20.

Следите за динамикой Grayscale Dogecoin Trust ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GDOG сегодня?

Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) сегодня оценивается на уровне 8.20. Инструмент торгуется в пределах 8.15 - 8.20, вчерашнее закрытие составило 8.19, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDOG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Dogecoin Trust ETF?

Grayscale Dogecoin Trust ETF в настоящее время оценивается в 8.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.24% и USD. Отслеживайте движения GDOG на графике в реальном времени.

Как купить акции GDOG?

Вы можете купить акции Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) по текущей цене 8.20. Ордера обычно размещаются около 8.20 или 8.50, тогда как 16 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDOG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GDOG?

Инвестирование в Grayscale Dogecoin Trust ETF предполагает учет годового диапазона 8.03 - 18.42 и текущей цены 8.20. Многие сравнивают 0.12% и -23.65% перед размещением ордеров на 8.20 или 8.50. Изучайте ежедневные изменения цены GDOG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Dogecoin Trust ETF?

Самая высокая цена Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) за последний год составила 18.42. Акции заметно колебались в пределах 8.03 - 18.42, сравнение с 8.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Dogecoin Trust ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Dogecoin Trust ETF?

Самая низкая цена Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) за год составила 8.03. Сравнение с текущими 8.20 и 8.03 - 18.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDOG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GDOG?

В прошлом Grayscale Dogecoin Trust ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.19 и -52.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.15 8.20
Годовой диапазон
8.03 18.42
Предыдущее закрытие
8.19
Open
8.17
Bid
8.20
Ask
8.50
Low
8.15
High
8.20
Объем
16
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-23.65%
Годовое изменение
-52.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%