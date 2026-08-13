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GDOG: Grayscale Dogecoin Trust ETF

8.32 USD 0.12 (1.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GDOG汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点8.21和高点8.35进行交易。

关注Grayscale Dogecoin Trust ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GDOG股票今天的价格是多少？

Grayscale Dogecoin Trust ETF股票今天的定价为8.32。它在8.21 - 8.35范围内交易，昨天的收盘价为8.20，交易量达到26。GDOG的实时价格图表显示了这些更新。

Grayscale Dogecoin Trust ETF股票是否支付股息？

Grayscale Dogecoin Trust ETF目前的价值为8.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.54%和USD。实时查看图表以跟踪GDOG走势。

如何购买GDOG股票？

您可以以8.32的当前价格购买Grayscale Dogecoin Trust ETF股票。订单通常设置在8.32或8.62附近，而26和0.48%显示市场活动。立即关注GDOG的实时图表更新。

如何投资GDOG股票？

投资Grayscale Dogecoin Trust ETF需要考虑年度范围8.03 - 18.42和当前价格8.32。许多人在以8.32或8.62下订单之前，会比较1.59%和。实时查看GDOG价格图表，了解每日变化。

Grayscale Dogecoin Trust ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grayscale Dogecoin Trust ETF的最高价格是18.42。在8.03 - 18.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Dogecoin Trust ETF的绩效。

Grayscale Dogecoin Trust ETF股票的最低价格是多少？

Grayscale Dogecoin Trust ETF（GDOG）的最低价格为8.03。将其与当前的8.32和8.03 - 18.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GDOG股票是什么时候拆分的？

Grayscale Dogecoin Trust ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.20和-51.54%中可见。

日范围
8.21 8.35
年范围
8.03 18.42
前一天收盘价
8.20
开盘价
8.28
卖价
8.32
买价
8.62
最低价
8.21
最高价
8.35
交易量
26
日变化
1.46%
月变化
1.59%
6个月变化
-22.53%
年变化
-51.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%