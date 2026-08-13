GDOG: Grayscale Dogecoin Trust ETF
今日GDOG汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点8.21和高点8.35进行交易。
关注Grayscale Dogecoin Trust ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- H1
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常见问题解答
GDOG股票今天的价格是多少？
Grayscale Dogecoin Trust ETF股票今天的定价为8.32。它在8.21 - 8.35范围内交易，昨天的收盘价为8.20，交易量达到26。GDOG的实时价格图表显示了这些更新。
Grayscale Dogecoin Trust ETF股票是否支付股息？
Grayscale Dogecoin Trust ETF目前的价值为8.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.54%和USD。实时查看图表以跟踪GDOG走势。
如何购买GDOG股票？
您可以以8.32的当前价格购买Grayscale Dogecoin Trust ETF股票。订单通常设置在8.32或8.62附近，而26和0.48%显示市场活动。立即关注GDOG的实时图表更新。
如何投资GDOG股票？
投资Grayscale Dogecoin Trust ETF需要考虑年度范围8.03 - 18.42和当前价格8.32。许多人在以8.32或8.62下订单之前，会比较1.59%和。实时查看GDOG价格图表，了解每日变化。
Grayscale Dogecoin Trust ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Grayscale Dogecoin Trust ETF的最高价格是18.42。在8.03 - 18.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Dogecoin Trust ETF的绩效。
Grayscale Dogecoin Trust ETF股票的最低价格是多少？
Grayscale Dogecoin Trust ETF（GDOG）的最低价格为8.03。将其与当前的8.32和8.03 - 18.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GDOG股票是什么时候拆分的？
Grayscale Dogecoin Trust ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.20和-51.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.20
- 开盘价
- 8.28
- 卖价
- 8.32
- 买价
- 8.62
- 最低价
- 8.21
- 最高价
- 8.35
- 交易量
- 26
- 日变化
- 1.46%
- 月变化
- 1.59%
- 6个月变化
- -22.53%
- 年变化
- -51.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%